به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه زمینه همکاری گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی بین دو کشور فراهم می‌کند گفت: این رویداد علمی بین المللی با هدف تقویت دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران به ویژه گسترش ارتباطات علمی، پژوهشی با دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی برقرار شده است.

بهزاد سلطانی به بیان تاریخچه‌ای از فعالیت‌های دانشگاه کاشان پرداخت و افزود: حدود ۲ هزار دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند.

وی گفت: در این تفاهمنامه بر تمایل دانشگاه کاشان بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف همچون تبادل استاد و دانشجو، انتشار کار‌های پژوهشی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی، تأسیس شرکت‌های دانش بنیان مشترک و نیز اقدام در زمینه کارآفرینی در دو کشور تاکید شده است.

دانشگاه کاشان هم اکنون با ۳۱۳ عضو هیئت علمی،۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.