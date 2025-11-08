پخش زنده
امروز: -
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی خود را برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی آماده میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله از اردوی این تیمها از فردا (یکشنبه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی آغاز میشود و تا زمان اعزام به این مسابقات ادامه خواهد داشت.
رقابتهای کشتی فرنگی این بازیها ۲۷ و ۲۸ و مسابقات کشتی آزاد ۲۹ و ۳۰ آبان ماه برگزار میشود.
اسامی کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع