

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله از اردوی این تیم‌ها از فردا (یکشنبه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی آغاز می‌شود و تا زمان اعزام به این مسابقات ادامه خواهد داشت.

رقابت‌های کشتی فرنگی این بازی‌ها ۲۷ و ۲۸ و مسابقات کشتی آزاد ۲۹ و ۳۰ آبان ماه برگزار می‌شود.

اسامی کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع