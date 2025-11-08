به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، قاضی الماس گشتاسبی گفت: در این میز خدمت، مقامات قضائی از اندرزگاه‌ها و خوابگاه‌های زندان بازدید و ۱۵۰ زندانی با مقامات قضائی به صورت چهره به چهره دیدار کردند.

گشتاسبی افزود: پس از این دیدار و رسیدگی قضائی ۴ ساعته به مشکلات زندانیان، ۲۳ نفر زندانی از ارفاقات قضائی در زندان مرودشت برخوردار شدند.

قاضی الماس گشتاسبی بیان کرد: از این تعداد ۱۳ زندانی واجد شرایط با برخورداری از امتیازاتی از قبیل مرخصی منجر به آزادی از زندان، آزاد شدند.

او افزود: با برپایی میز خدمت قضایی در استان تسهیل در دسترسی زندانیان به قضات، استقرار رویکرد عدالت کیفری و اخذ پاسخ و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان را شاهد هستیم.

قاضی الماس گشتاسبی بیان کرد: تسهیلات قضائی از قبیل مرخصی، عفو مشروط، پیشنهاد آزادی مشروط، عفو موردی، تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار و بازداشت، اعزام بکار و اشتغال خارج از زندان و پابند الکتروینک در قالب دیدار با زندانی مورد پیگیری و اقدام قرار می‌گیرد.