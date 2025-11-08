مهلت ارسال آثار به شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره عمار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان می‌توانند در بخش رقابت اصلی جشنواره، آثار خود را در قالب‌های مختلف هنری به شرح زیر ارسال کنند:

فیلم داستانی (کوتاه، نیمه‌بلند، سینمایی، تله‌فیلم و سریال)

فیلم مستند

پویانمایی

نماهنگ

تولیدات تلویزیونی شامل برنامه ترکیبی، برنامه واقعیت‌نما، مستند مسابقه و گزارش خبری

برنامه اینترنتی

تولیدات فضای مجازی شامل تولیدات کوتاه، صفحات مجازی انسان‌محور (انسان رسانه‌ها) و صفحات مجازی محتوامحور

تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی شامل آثار ویدئویی تولیدشده با استفاده از فناوری هوش مصنوعی

فیلم‌نامه شامل طرح، سیناپس یا فیلم‌نامه کامل داستانی، سریال و پویانمایی، و طرح فیلم‌نامه مستند

آثار شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در موضوعات «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی»، «نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی»، «آرمان روح‌الله»، «ملت قهرمان»، «اتحاد مقدس»، «عدالت»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دانشگاه؛ دژ دانش» با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه فانوس به نشانی Fanoos.AmmarFilm.ir ارسال کنند.

شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.