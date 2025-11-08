زنگ خطر آب در کشور؛ سدها خالی و بارشها صفر!
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: استان تهران وارد ششمین سال خشکسالی شده و حجم ذخایر سدهای تأمینکننده آب پایتخت به زیر ۱۰ درصد ظرفیت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه «روی خط خبر» درباره وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ششمین سال خشکسالی را سپری میکنیم. بر اساس آمار ۶۰ سال گذشته، معمولاً استان تهران دو سال خشکسالی را تجربه میکرد و سپس با آغاز ترسالی، کاهش بارشها جبران میشد؛ اما این نخستینبار است که پنج سال خشکسالی مستمر در تهران ثبت میشود.
وی افزود: سال گذشته تنها ۱۵۹ میلیمتر باران در تهران باریده است که در نوع خود بیسابقه است. اکنون که حدود ۵۰ روز از سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گذشته، در حالیکه به طور معمول باید حدود ۲۰ میلیمتر بارندگی ثبت میشد، هیچ بارشی در استان نداشتیم و عملاً وارد ششمین سال خشکسالی شدهایم.
اردکانی گفت: عمده آب استان تهران از ذخایر سطحی پشت سدها تأمین میشود. در طول پنج سال اخیر توانستیم با وجود کمبارشی، بدون محدودیت شدید آب را تأمین کنیم، اما تغییر اقلیم و کاهش ورودی سدها باعث شده محدودیتها در حال افزایش باشد.
وی با اشاره به سدهای تأمینکننده آب تهران توضیح داد: پنج سد اصلی شامل طالقان و امیرکبیر در غرب، و لار، لتیان و ماملو در شرق تهران قرار دارند. سد لتیان که ظرفیت نهایی آن ۷۵ میلیون مترمکعب است، اکنون تنها ۷ میلیون مترمکعب آب دارد، یعنی کمتر از ۱۰ درصد حجم ذخیره. این میزان ذخیره بسیار نگرانکننده است، زیرا حدود ۶۰ درصد آب شرب تهران از منابع سطحی تأمین میشود.
مدیرعامل آبفای تهران ادامه داد: تنها راه عبور از این شرایط تا زمان بارشهای پیشبینیشده در زمستان، مدیریت مصرف است. طبق اعلام هواشناسی، بارشها از نیمه آذر آغاز خواهد شد و تا آن زمان باید با همکاری مردم از بروز بحران جلوگیری کنیم.
او افزود: کاهش بارشها تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه نیز درگیر خشکسالی هستند و حتی در برخی شهرهای آن کشور، توزیع آب بهصورت جیرهبندی انجام میشود؛ با این حال، در ایران هنوز جیرهبندی رخ نداده است.
اردکانی تصریح کرد: راهکار کوتاهمدت ما مدیریت مصرف است. در استان تهران با همکاری مردم توانستهایم ۱۰ تا ۱۲ درصد صرفهجویی داشته باشیم، اما برای عبور از این مقطع نیازمند صرفهجویی ۱۰ درصدی دیگر هستیم تا مجموع صرفهجوییها به ۲۰ درصد برسد. اگر این میزان تحقق یابد، میتوانیم بدون اعمال محدودیت گسترده، تابستان آینده را پشت سر بگذاریم.
وی درباره وضعیت سد کرج نیز گفت: در چنین روزی از سال گذشته، ذخیره این سد ۸۰ میلیون مترمکعب بود و ورودی آن حدود ۵.۵ مترمکعب در ثانیه ثبت میشد، اما امسال تنها ۱۲ میلیون مترمکعب ذخیره و ورودی ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه دارد؛ یعنی حدود ۶ تا ۷ درصد ظرفیت.
اردکانی خاطرنشان کرد: مصرف روزانه آب در تهران حدود ۳ میلیون مترمکعب است که بخشی از سدهای پنجگانه و بخشی از منابع زیرزمینی تأمین میشود. از اینرو، از مردم میخواهیم الگوی مصرف اعلامشده از سوی وزارت نیرو را رعایت کنند؛ بر اساس این الگو، مصرف مجاز برای هر خانوار تهرانی ۱۲ هزار لیتر در ماه و برای هر نفر حدود ۱۳۰ لیتر در روز است.
وی درباره مدیریت مصرف در بخش غیرخانگی گفت: در سه سال گذشته، ۴۵۰ حلقه چاه جدید در استان تهران حفر شده که هرکدام حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشته است. همچنین ۹۰۰ حلقه چاه دیگر بازسازی و بهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان اظهار کرد: سد لار که ظرفیت ذخیره ۹۸۰ میلیون مترمکعب دارد، اکنون تنها ۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد، یعنی کمتر از ۲ درصد ظرفیت. تنها راه گذر از این شرایط دشوار، رعایت دقیق الگوی مصرف و همکاری مردم با بخش آب است.