خیر نیکوکار بابل با هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، ساخت بخش تخصصی قلب اطفال و آیسییو جراحی مغز و اعصاب را در بیمارستان آیتالله روحانی(ره) این شهرستان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر پیام سعادت رئیس بیمارستان آیتالله روحانی(ره) بابل از آغاز عملیات ساخت دو بخش تخصصی با زیربنای ۴۰۰ مترمربع خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت خیر گرانقدر، دکتر کوکب حجازیان و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث میشود.
وی افزود: هر یک از بخشهای قلب اطفال و آیسییو جراحی مغز و اعصاب دارای ۷ تخت بستری خواهند بود تا بیماران در شرایطی مطلوبتر خدمات درمانی دریافت کنند.
رئیس بیمارستان آیتالله روحانی(ره) بابل با اشاره به هدف این پروژه گفت: احداث این بخشها گامی بزرگ برای ایجاد ظرفیتهای نوین در درمان بیماران قلبی اطفال و ارتقای خدمات تخصصی جراحی مغز و اعصاب در شمال کشور است.
سعادت افزود: این اقدام خداپسندانه به یاد فرزند مرحومشان دکتر آریان نخعی انجام شده و یاد و نام آنان را برای همیشه در این بیمارستان ماندگار خواهد کرد.
این پروژه با پیگیری دکتر سیدابراهیم حجازیان، جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل و با همکاری بنیاد نیکوکاری سلامت این شهرستان آغاز شده است.