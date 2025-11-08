پخش زنده
ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی ویژه نخبگان در کشور تخصیص داده شده که برخی آماده تحویل و برخی هم در مرحله واگذاری زمین برای تولید مسکن نخبگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دراصفهان گفت:همچنین مقدمات اختصاص زمین برای ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه نخبگان در منطقه ۲۲ در تهران فراهم شده است که هم اکنون در مرحله ابتدایی است.
حسین افشین، ساخت مسکن برای نخبگان را در استان اصفهان از پیشرفت قابل توجهی برخوردار دانست و افزود: هم اکنون ۳۰۰ واحدمسکونی تحویل نخبگان استان شده است.
وی گفت: همچنین درمجموع هشت هزار واحد مسکونی ویژه نخبگان در کشور در حال ساخت است وامیدوارم زمین رایگان به نخبگان واگذار شود که ازطریق فراخوانی از بنیاد نخبگان در استانها براساس امتیاز واولویت بندی نخبگانی که از شرایط دریافت جایزه شهید شهریاری و جایزه جذب برخوردار باشند از این واحدهای مسکونی بهرهمند میشوند.
حسین افشین افزود: طبق قانون جهش، راهکاری برای ساخت بار اولها هم در نظرگرفته شده که براساس آن شرکتها از قرار داد ساخت بدون برگزاری مناقصه استفاده میکنند و به شرط اینکه شرکت دانش بنیان در توافق با بخش دولتی توافق میتواند مجوز لازم را از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهور دریافت کند و این شرایط منجر به تسریع در فرآیند ساخت مسکن نخبگان میشود.
وی گفت: برای توسعه وایجاد محصول جدید شرکتهای بنیان دانش هم یک بسته حمایتی ویژه برای این شرکتها در نظر گرفته شده و در استانها قرار است شرکتها با حضوردر نمایشگاه فر ایران سهمی داشته باشند و باحمایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برای توسعه اقتصادی کشور این بسته حمایتی ویژه دانش بنیانها ارائه میشود.