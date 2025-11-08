به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود پورمظفری اظهار کرد: نام‌نویسی مدرسه «پاییزه» آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از ۱۶ آبان آغاز شده است.

وی ادامه داد: دوره آموزش زبان فارسی سالانه در قالب مدارس فصلی برگزار می‌شود و مانند هر سال، مدرسه «پاییزه» از پنجم آذرماه شروع می‌شود و تا ۳۰ همین ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: متقاضیان شرکت در مدرسه «پاییزه» آموزش زبان فارسی می‌توانند برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://azfa.scu.ac.ir/Seasonalschool مراجعه کنند.

پورمظفری هدف از برگزاری مدارس فصلی آموزش زبان فارسی را ترویج دیپلماسی عمومی، ترویج زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایرانی اسلامی عنوان کرد و گفت: مدرسه پاییزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، حدود یک ماهه و به صورت برخط، برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: مرکز آزفا، در آستانه هفتادسالگی تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، به‌منظور حمایت از کرسی‌های ایران‌شناسی و ایفای نقش خود در ترویج زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایران در سطح بین‌المللی مدرسه فصلی آموزش زبان فارسی را با ظرفیتی محدود برای دانشجویان رشته ایران‌شناسی برگزار می‌کند.