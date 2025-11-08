پخش زنده
مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز نامنویسی مدرسه پاییزه آموزش زبان فارسی از روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود پورمظفری اظهار کرد: نامنویسی مدرسه «پاییزه» آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از ۱۶ آبان آغاز شده است.
وی ادامه داد: دوره آموزش زبان فارسی سالانه در قالب مدارس فصلی برگزار میشود و مانند هر سال، مدرسه «پاییزه» از پنجم آذرماه شروع میشود و تا ۳۰ همین ماه ادامه خواهد داشت.
مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: متقاضیان شرکت در مدرسه «پاییزه» آموزش زبان فارسی میتوانند برای نامنویسی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://azfa.scu.ac.ir/Seasonalschool مراجعه کنند.
پورمظفری هدف از برگزاری مدارس فصلی آموزش زبان فارسی را ترویج دیپلماسی عمومی، ترویج زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایرانی اسلامی عنوان کرد و گفت: مدرسه پاییزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، حدود یک ماهه و به صورت برخط، برگزار میشود.
وی یادآور شد: مرکز آزفا، در آستانه هفتادسالگی تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمنظور حمایت از کرسیهای ایرانشناسی و ایفای نقش خود در ترویج زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایران در سطح بینالمللی مدرسه فصلی آموزش زبان فارسی را با ظرفیتی محدود برای دانشجویان رشته ایرانشناسی برگزار میکند.