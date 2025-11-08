پخش زنده
عبدلی در ۵۰ متر آزاد افقری در ۵۰ متر پروانه و مهدی زاده در ۱۰۰ متر قورباغه به نیمه نهایی بازیهای همبستگی اسلامی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز شناگران کشورمان در مواد مختلف به آب زدند.
ملیپوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلامپور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدیزاده در مادههای مختلف انفرادی و تیمی و با سرمربیگری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیمپناه در این دوره از رقابتها حضور دارند.
در انتهای بخش نخست رقابتها نتایج زیر بدست آمد.
۵۰ متر آزاد
سامیار عبدلی در این ماده موفق شد با ثبت رکورد ۲۲:۷۵ ثانیه، بهترین رکورد این بخش را بدست آورد و به نیمه نهایی صعود کند.
سینا غلامپور رکورد ۲۴:۰۶ به ثبت رساند و با اینکه در جایگاه اول گروه خود ایستاد، از صعود به دور بعدی جا ماند.
۵۰ متر پروانه
مهرشاد افقری موفق شد با ثبت رکورد ۲۴:۸۸ موفق شد به مرحله نیمهنهایی برسد.
متین سهران با ثبت رکورد ۲۵:۸۹ موفق به صعود به مرحله بعدی نشد.
۱۰۰ متر قورباغه
آراد مهدی زاده موفق شد با ثبت رکورد ۰۱:۰۳:۹۸ دقیقه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
۴۰۰ متر مختلط
محمد مهدی غلامی نماینده کشورمان در ماده ۴۰۰ متر مختلط بود که بنا به تشخیص سرمربی تیم، در رقابت حضور پیدا نکرد؛ زیرا نه تنها شانس مدال در این ماده بسیار پایین بود، بلکه به خاطر صرف انرژی بالا، اهداف ملیپوشان برای ادامه رقابتها دچار مشکل میشد.