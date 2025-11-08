دادستان مرکز مازندران گفت: برخی کافه‌ها تا بامداد باز هستند که باید ساعت کاری متعارف و مطابق با عرف برای آنها تعیین شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: برخی کافه‌ها تا پاسی از شب و حتی بامداد باز هستند و با فعالیت‌های دیرهنگام، نوجوانان را به سمت کافه‌ها می‌کشانند که مورد اعتراض خانواده‌ها قرار گرفته است.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه اداره کل صنعت معدن و تجارت، ساعت کار کافه‌ها را باید مشخص کند، گفت: برخی از صنوف مانند طلافروشان ساعت کار مشخصی دارند و برای کافه‌ها نیز باید ساعت کاری متعارف و مطابق با عرف جامعه تعیین شود.

او ادامه داد: ممنوعیت فعالیت دیرهنگام کافه‌ها پاسخ به مطالبه جدی مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: جامعه و اصناف باید به خانواده‌ها برای تربیت فرزندانشان کمک کنند نه اینکه با زرق و برق‌های شبانه، نوجوانان را به سمت کافه‌ها هدایت کنند.

عالیشاه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کافه‌های شهرستان ساری با چینش میز و صندلی در پیاده روها، سبب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در عبور و مرور هستند.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه سد معبر و اشغال پیاده رو‌ها به هر دلیلی ممنوع است، افزود: به شهرداری دستور داده شد به صاحبان کافه‌ها و صنوفی که با ایجاد سد معبر، حقوق مردم را نادیده می‌گیرند در مرحله نخست تذکر و سپس اقدامات قانونی را برای رفع مزاحمت‌های شغلی انجام دهد.

ممنوعیت سگ گردانی در اماکن عمومی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: سگ گردانی در اماکن عمومی مانند پارک ها، مجتمع‌های تجاری، کافه و رستوران‌ها موجب تهدید علیه بهداشت عمومی است و باید محدودیت و ممنوعیتی برای سگ گردانی اعمال شود.

عالیشاه افزود: همانگونه که از مردم توقع می‌رود حقوق عمومی را رعایت کنند از دستگاه‌های متولی نیز انتظار می‌رود وظایف مندرج در قوانین را به درستی انجام دهند.

او با بیان اینکه دستگاه قضایی حامی واحد‌های تولیدی و اشتغال است، ادامه داد: از واحد‌های تولیدی و خدماتی نیز انتظار می‌رود به قوانین صنفی پایبند باشند.