«حواس جمع» بسته خبری جدید بخش خبری صداوسیمای زنجان است که در آن به مسائل حقوقی- اجتماعی و بایدها و نبایدهای آن پرداخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بایدها و نبایدهای حقوقی و اجتماعی از جمله مواردی است که ممکن است برای هریک از افرادی که در جامعه زندگی میکنند، رخ دهد. از این رو دانستن و آگاهی از این مسائل کمک شایانی برای مواجهه با این مسائل خواهد کرد.
