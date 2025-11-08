«حواس جمع» بسته خبری جدید بخش خبری صداوسیمای زنجان است که در آن به مسائل حقوقی- اجتماعی و باید‌ها و نباید‌های آن پرداخته می‌شود.

باید‌ها و نباید‌های حقوقی و اجتماعی در حواس جمع ۱۷ آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی و اجتماعی از جمله مواردی است که ممکن است برای هریک از افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، رخ دهد. از این رو دانستن و آگاهی از این مسائل کمک شایانی برای مواجهه با این مسائل خواهد کرد.

