چهار موضوع ورزشی، اجتماعی و زیست‌محیطی این چند روز در فضای مجازی مازندران داغ شد که در بسته موج مجازی به آنها پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بسته خبری این هفته «موج مجازی» به بررسی چهار موضوع داغ و پر واکنش فضای مجازی استان می‌پردازیم؛ از درگیری نگران‌کننده در مسابقات نونهالان کشتی تا اعتراضات خلاقانه مردم کجور، وضعیت ناباورانه قله دماوند و معضل همیشگی ترافیک مدارس.

درگیری در مسابقات کشتی نونهالان ساری

یک هفته از درگیری در مسابقات کشتی نونهالان در ساری می‌گذرد اما هیئت کشتی مازندران هیچ واکنشی به این حادثه نشان نداده است. این درگیری که در سطح نونهالان رخ داد، یادآور حادثه مشابه سال گذشته در شهر نور است.

کاربران فضای مجازی به این موضوع واکنش تندی نشان داده‌اند، به طوری که یکی از کاربران نوشته: «به جای منش پهلوانی، بی‌فرهنگی را به نونهالان یاد می‌دهند.»

اعتراض خلاقانه مردم کجور

مردم منطقه کجور با کاشت نهال در وسط جاده پرچاله و ناهموار شهرشان، اعتراض خود را به بیتوجهی مسئولان به وضعیت راه‌ها بیان کردند.

این اقدام نمادین با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شده است. یک شهروند عباس‌آبادی در واکنش به این خبر نوشته: «وضعیت جاده‌های عباس‌آباد از این هم بدتر است.»

کاهش نگران‌کننده بارش برف در دماوند

تصاویر منتشر شده از قله دماوند در فضای مجازی، کاهش چشمگیر بارش برف را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در حالی که پارسال این قله سفیدپوش بود، امسال خشکی و بی‌برفی چهره آن را فرا گرفته است.

یک کاربر با بیان نگرانی خود نوشته: «دیگر نمی‌توانیم بگوییم: ای دیو سپید پای در بند!»

معضل ترافیک مدارس

ترافیک سنگین اطراف مدارس در ساعات آغاز و پایان کار مدرسه، به معضلی جدی برای شهروندان تبدیل شده است.

یک کاربر کلافه از این وضعیت پرسیده: «می‌خواهم بدانم اگر به بچه‌تان بگویید دو کوچه آنطرف‌تر پیاده شود، چه می‌شود؟!»

این چهار موضوع نشان می‌دهد که کاربران فضای مجازی مازندران به مسائل مختلف اجتماعی، ورزشی و زیست‌محیطی حساسیت بالایی دارند و انتظار دارند مسئولان به این دغدغه‌ها پاسخ دهند.

حامد گلی گزارش می دهد