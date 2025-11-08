به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون با بیان اینکه قطعات یک و دو آزاد راه ارومیه - تبریز در استان آذربایجان غربی واقع شده است، افزود: با انتخاب سرمایه گذار جدید ۱۰ همتی پیش بینی می‌شود این طرح تا سه آینده اتمام یابد.

وی ادامه داد: این پروژه بزرگ حمل و نقلی به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل در رفت و آمد بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز طراحی شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط حمل‌ونقل منطقه ایفا خواهد کرد.

آرامون در خصوص آخرین وضعیت کریدور بزرگراهی غرب کشور نیز گفت: تاکنون ۳۸ کیلومتر از کریدور تبدیل به بزرگراه شده و ۱۶ کیلومتر دیگر در دست اجراست.

۶۰۰ کیلومتر راه در آذربایجان غربی در حال اجرا است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۵۷۰ کیلومتر راه در استان اجرا شده، اما امسال ۶۰۰ کیلومتر راه با ۱۸ همت در استان تعریف شده که تحول بزرگی در زیرساخت‌های ارتباطی استان به شمار می‌رود.

وی سه راهی ایواغلی، محور نقده - پیرانشهر، محور میاندوآب - شاهین دژ - تکاب، قسمت کنارگذر میاندوآب، ورودی میاندوآب به سمت شاهین دژ را بخشی از این طرح‌های راهسازی در استان برشمرد و افزود: همچنین پروژه‌های مهم دیگری مانند مهاباد– سردشت، پیرانشهر– سردشت، ارومیه –اشنویه نیز در دست اجرا هستند که با شبانه‌روزی شدن برخی کارگاه‌ها و افزایش شیفت‌های کاری، روند اجرایی آنها شتاب بیشتری گرفته است.

آرامون در خصوص طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان نیز گفت: دهه فجر امسال ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان به بهره برداری می‌رسد.