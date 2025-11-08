به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئولان هیئت‌های ورزشی شهرستان مهر و بیش از ۶ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در این همایش پیاده روی بیش از ۳ کیلومتر را در جاده نخلستان این شهرستان پیاده روی کردند.

این همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به همت سید محمدباقرعلامه خیر شهرستان مهر و با اهدای ۲۰ دستگاه دوچرخه، ۱۰ جفت کفش ورزشی،۲۰۰ کارت هدیه به شرکت کنندگان برگزار شد.

این همایش خانوادگی به منظور ایجاد شور و نشاط بیشتر بین خانواده‌های شهرستان مهر برگزار شد.