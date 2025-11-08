به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طرح سنجش سلامت دانش آموزان به منظور ارزیابی دقیق سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان اول ابتدایی و پیش دبستانی اجرا می شود.

مصطفی اسدی افزود: در این برنامه، معاینات تخصصی بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی به صورت کاملا استاندارد انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: والدین می توانند برای ثبت نام طرح سنجش سلامت به سایت sirat2.medu.ir مراجعه کنند.

اسدی خاطرنشان کرد: اجرای سالانه طرح سنجش سلامت دانش آموزان ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ به منظور ارزیابی جامع وضعیت جسمانی و شناختی نوآموزان در بدو ورود به نظام آموزشی است.

وی یادآور شد: این طرح که مختص نوآموزان اول ابتدایی و پیش دبستانی می باشد، شامل معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، قد و وزن و همچنین ارزیابی آمادگی تحصیلی و غربالگری اختلالات رشدی است.

اسدی اظهار داشت: والدین برای تکمیل فرآیند ثبت نام طرح سنجش سلامت دانش آموزان ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ باید در بازه زمانی تعیین شده به پایگاه اینترنتی مشخص شده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و دریافت نوبت اقدام نمایند.

کی گفت: ثبت نام طرح سنجش سلامت دانش آموزان ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ از هفت مهرماه ۱۴۰۴ در برخی شهرها آغاز شده است.

اسدی افزود: دانش آموزان جامانده از ثبت نام سنجش سلامت ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ هم امکان نوبت گیری از سایت و مراجعه حضوری را دارند.

وی ادامه داد: کسب نمره قبولی و دریافت گواهی سلامت از این طرح، یکی از مدارک ضروری برای ثبت نام قطعی در مدارس برای پایه اول ابتدایی و پیش دبستانی محسوب می شود.

این سنجش نقش حیاتی در شناسایی زودهنگام مشکلاتی مانند مشکلات بینایی یا شنوایی دارد که می تواند به طور مستقیم بر کیفیت یادگیری نوآموز تأثیر بگذارد.