به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هفته خراسان جنوبی در پنجمین رویداد ملی «ایران جان»، برخی برنامه‌ها با محوریت خراسان جنوبی ویژه خراسان جنوبی تولید شده و به طور زنده، از شبکه چهار پخش می شود.

«چرخ»، در ۳ برنامه زنده که روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه، ساعت۱۹ پخش خواهد شد به روایت فناوران استان خراسان جنوبی و بازنمایی دستاورد‌های علمی این استان خواهد پرداخت.

«مان»، برنامه اختصاصی معماری شبکه چهار، نقد تخصصی معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی را در دستور کار خود دارد و در برنامه پنجشنبه ۲۲ آبان‌ ساعت ۲۲:۳۰ با دعوت از معماران و متخصصان شهری این استان، موضوعاتی مانند گردشگری، بافت تاریخی و معماری استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

«قاب زندگی»، که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش می‌شود، رویداد‌های این هفته را به تصویر خواهد کشید.

برنامه «هنرستان»، که سه بار در هفته با ارائه گزارش‌های تصویری رویداد‌های فرهنگی و هنری کشور را پوشش می‌دهد، در هفته خراسان جنوبی به برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری استان که به مناسبت رویداد ایران جان برگزار می‌شود خواهد پرداخت. «هنرستان» در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷، پخش می‌شود.

شبکه چهار به مناسبت رویداد ایران جان در هفته فارس ایران مستند‌هایی را هم برای پخش آماده کرده است: مجموعه مستند «صد فرسخ»، شنبه تا جمعه، ساعت ۱۲ در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای، که نگاهی به سه ویژگی تاریخی، طبیعی و فرهنگی مردم روستا‌های استان خراسان جنوبی دارد و همچنین مستند «طبس، شهری که هست»، امروز ساعت ۱۶، مستند «مردی میان مردم»، شنبه، ساعت ۲۱، مستند «هم نفس»، دوشنبه، ساعت ۲۱، مستند «دلدادگی»، چهارشنبه، ساعت ۲۱ و مستند «بزرگراه همت»، پنجشنبه، ساعت ۲۲، پخش می شود.

از حوزه هنر تئاتر تلویزیونی «بی قرار»، سه شنبه، ساعت ۹:۳۰ تماشایی می‌شود و میان برنامه «میراث خاوران» نیز در ۲ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای، در روز‌های شنبه و جمعه، ساعت ۱۷:۳۰ به قاب شبکه چهار خواهد آمد.

شبکه تهران هم از ۱۷ تا ۲۳ آبان‌، به‌صورت متمرکز و در قالب رویداد ملی «ایران‌جان»، به معرفی جایگاه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان «خراسان جنوبی» خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» با تهیه گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو‌های تلفنی و تصویری با مسئولان استانی، به طرح مطالبات و معرفی جاذبه‌های خراسان جنوبی می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» نیز با بخش‌های متنوعی شامل پخت غذا‌های محلی و معرفی صنایع دستی، میزبان نمایندگان این استان خواهد بود.

همچنین برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» با پخش نمایش، اجرای موسیقی‌های محلی و سنتی و آیتم‌های متنوع به معرفی خراسان جنوبی می‌پردازد.

برنامه «طهرانشاط» هم با فضایی شاد و بخش های متنوع به استقبال این رویداد ملی می‌رود.

علاوه بر اینها، برنامه «تا نیایش» به معرفی شهدای استان، تبیین ویژگی‌های اخلاقی و خوانش وصیت‌نامه‌های آنان اختصاص دارد.

۳۰ میان‌برنامه با موضوع ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و آداب و رسوم استان خراسان جنوبی نیز این هفته پخش خواهد شد.