معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از رشد ۲۶.۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کردستان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، قادری با اشاره به اهمیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در توسعه و پیشرفت استان گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منبع مهم برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در استان است.

وی به استفاده از اوراق مرابحه اسلامی به عنوان یکی از ابزار‌های نوین مالی، که امسال به‌صورت جدی در دستور کار استان قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جهت استفاده از اوراق مرابحه کارسازی انجام شده است.