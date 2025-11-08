پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم دامپزشکی در دادستانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز حقیقی گفت: کشتار غیرمجاز دام و عرضه مرغ زنده و فرآوردههای خام دامی حرام تهدید علیه امنیت غذایی و سلامت شهروندان میباشد که در این خصوص و با هدف ایجاد حساسیت بیشتر در بین مسئولین شهرستانی و استانی و صیانت از امنیت غذایی و سلامت شهروندان جلسهای با حضور اعضا در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
وی افزود: از مصوبات این جلسه تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مربوطه در دادستانی، برگزاری جلسات بصورت ماهیانه در فرمانداری شهرستان و پیگیری قضایی متخلفان و تشکیل اکیپ مشترک میباشد.
حقیقی با اشاره به اینکه بیماریهایی مانند تب مالت، تب کریمه کنگو و انواع بیماریهای انگلی نظیر کیست هیداتید از بیماریهای مشترک بین دام و انسان هستند که میتوانند از طریق ذبح غیر بهداشتی به راحتی منتقل شوند، تصریح کرد: تب مالت که به بیماری هزار چهره معروف است، میتواند فرد را برای تمام عمر درگیر کرده و حتی موجب ناتوانی و افسردگی شود، همچنین تب کریمه کنگو با قابلیت انتقال بین انسانی و حتی پس از مرگ بیمار، میتواند با رعب و وحشت گستردهای همراه باشد.
رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز تاکید کرد: شهروندان از خرید دام زنده خودداری کرده و فرآوردههای خام دامی خود را از مراکز زیر پوشش اداره دامپزشکی خریداری کرده و به برچسب، تاریخ تولید و انقضاء، نوع بسته بندی و شرایط نگهداری آن دقت فرمایید در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهید.