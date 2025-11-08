پخش زنده
روسای کمیته ملی المپیک ایران و اندونزی در حاشیه برپایی ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان بهمراه دکتر علی نژاد دبیر کل کمیته صبح امروز در سالن جلسات هتل هیلتون ریاض تفاهم نامه همکاری ورزشی را با راجا ساپتا اوکتوهاری رئیس کمیته ملی المپیک اندونزی امضاء کردند.
بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردید دو کشور در راستای توسعه و گسترش همکاری متقابل از جمله تبادل مربی در رشتههایی که کشورها در آن موقعیت برتری دارند، برپایی اردوهای مشترک و رقابتهای چند جانبه، برگزاری دورههای آموزشی علمی و تخصصی، تبادل علم و تکنولوژی بین متخصصان و کارشناسان دو کشور، فعالیت و تلاش کنند.
خسروی وفا در ابتدای این دیدار به دوستی دیرینه دو کشور مسلمان اشاره کرد و گفت: شکی ندارم که اندونزی بعنوان کشوری مسلمان با سابقه دیرینه در ورزش بخصوص در رشتههای بدمینتون، رشتههای ساحلی مانند والیبال، وزنه برداری بانوان و تیراندازی و تیر و کمان میتواند به رشد و توسعه این رشتهها در کشورمان کمک کند.
ضمن اینکه ایران نیز آمادگی دارد تا رشتههایی همانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو، والیبال، ووشو و برخی رشتهها به درخواست کشور مقابل انتقال تجربه نموده و زمینه رشد را برای اندونزی فراهم سازد.
رئیس کمیته ملی المپیک اندونزی نیز ضمن تقدیر و تشکر از کمیته ملی المپیک ایران برای همکاری در امضای تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد.
دو طرف برای پیاده سازی بندها این تفاهم تلاش و کوشش نمایند.
همچنین مقرر شد دبیر کل کمیتههای ملی المپیک دو کشور مسئول پیگیری این موضوع شوند.