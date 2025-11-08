پخش زنده
دورههای آموزشی برنامهنویسی به زبان پایتون برای نخستین بار در مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی شعبه فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، برگزاری این دوره به منظور گسترش مهارتآموزی تخصصی، پرورش نیروهای خلاق در حوزه برنامهنویسی و پاسخ به نیازهای آموزشی نسل جوان در عرصه فناوری اطلاعات و با هدف ارتقای مهارتهای دیجیتال و توانمندسازی جوانان انجام میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به ساختمان علامه جعفری فرهنگسرای الغدیر مراجعه یا با شماره تلفن ۳۲۶۶۳۹۷۱ تماس حاصل کنند.