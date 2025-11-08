به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، برگزاری این دوره به منظور گسترش مهارت‌آموزی تخصصی، پرورش نیرو‌های خلاق در حوزه برنامه‌نویسی و پاسخ به نیاز‌های آموزشی نسل جوان در عرصه فناوری اطلاعات و با هدف ارتقای مهارت‌های دیجیتال و توانمندسازی جوانان انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به ساختمان علامه جعفری فرهنگسرای الغدیر مراجعه یا با شماره تلفن ۳۲۶۶۳۹۷۱ تماس حاصل کنند.