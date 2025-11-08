پخش زنده
وزیر نیرو با تایید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی پایتخت گفت: در برخی شبها ناگزیر هستیم قطع آب برای شهروندان اعمال کنیم تا مخازن پر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در برنامه گزارش هفتگی تلویزیونی سخنگوی دولت با بیان اینکه اینکه ایران در اقلیم خشک قرار دارد، اظهار داشت: غیر از کشور ما، کشورهای دیگر در منطقه هم درگیر مشکلات آبی هستند و برخی کشورها نیز ممکن است دچار نوع دیگری از چالشهای تغییر اقلیم شوند.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی کشورها دچار سیلابها شوند و یا مثل کشورمان دچار کم آبی گفت: ما برای اینکه این را پشت سربگذاریم اقدامات زیادی را در دست داریم.
علی آبادی به افتتاح طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این کار بسیار مهمی برای شرایط اضطراری بود تا به استانهای البرز و تهران در مدیریت منابع آبی کمک کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه این طرح سه ساله بود، اما توانستیم در کمتر از هشت ماه اجرایی کنیم، آن را نشانگر ظرفیت مهندسی کشور دانست و افزود: بیش از یکصد سال است که آب لوله کشی در شهری مثل تهران وجود دارد که این قدمت سبب فرسودگی لولهها شده است.
قطع آب برای کاهش هدر رفت شبکه
وی با اشاره اینکه صدماتی که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به این لولهها وارد شد، فرسودگی آن را بیشتر نمایان کرد، اظهار داشت: از مدتها پیش برای کنترل هدر رفت آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و توانستیم حدود ۱۵ مترمکعب برثانیه یعنی بیش از ۵ برابر ظرفیتی که قرار است از سد طالقان به تهران برسد، آب ذخیره کنیم.
علی آبادی گفت: این ذخیر سازی با کمک مردم صورت گرفت و هرچند در این زمینه دچار زحمت شدند، اما با نصب مخزن اندکی شرایط بهتر شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه این برنامه (کاهش فشار آب) کماکان در دستور کار قرار دارد، افزود: حتی ممکن است مجبور شویم بعضی از شبها که مردم در خواب هستند، فشار آب را تا حد صفر برسانیم؛ این کار گرچه زحمت دارد، اما کمک میکند که هدررفت آب نداشته باشیم.
وی از مردم خواست نسبت به نصب مخزن و پمپ و ذخیره ساز اقدام کنند و اظهار داشت: این کار کمک میکند مردم متوجه کم آبی نشوند.
وزیر نیرو به افتتاحی که هفته گذشته توسط رئیس جمهوری انجام شد، اشاره کرد و افزود: یکی از طرحها افتتاح تصفیه خانه رباط کریم با هدف افزایش ظرفیت بازچرخانی آب در کشور بود.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا پیش از تابستان سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید
وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان امسال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به هفت هزار مگاوات خواهد رسید، اظهار داشت: برنامههای جدی برای رفع ناترازی انرژی در دولت چهاردهم تدوین شده است.
علی آبادی با یادآوری اینکه عمده ظرفیت تامین برق کشور از محل نیروگاههای حرارتی انجام میشود که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند، گفت: این نوع سوخت موجب افزایش آلایندگیهای زیست محیطی میشود و بر همین اساس تصمیم گرفته شده با هدف تولید برق پاک به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و پاک حرکت شود و تلاش برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت بالای فنی و مهندسی در حوزه آب و برق برخوردار است و از کشورهای صاحب نام در جهان به شمار میرود، اظهار داشت: در روزهای آینده یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعت برق در تهران با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی برگزار خواهد شد که نمایندگانی از سایر کشورها نیز در آن حضور خواهند یافت.
علی آبادی ادامه داد: سال گذشته ۴۳۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ظرفیت نیروگاهی افزوده شد که بیشتر آنها بر تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی متمرکز بود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این واحدهای سوخت مصرف نمیکنند، اما برق تولید میکنند و راندمان برق کشور را بالا میبرند.