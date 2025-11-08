پخش زنده
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز گفت: کاهش پلکانی عوارض پروانههای ساخت تا سقف ۳۵ درصد برای مدت محدود در اهواز تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دغاغله اظهار کرد: در راستای رونق بخشیدن به تولید و کاهش هزینههای مردم، دستور کاهش پلکانی قیمت پروانههای ساختوساز تا سقف ۳۵ درصد، در شورای شهر اهواز تصویب شد.
وی افزود: این کاهش به صورت پلکانی از اول آذر اجرایی میشود و تا ۱۵ اسفند ادامه دارد. این تخفیف از اول آذر تا اول دی ۳۵ درصد، از اول دی تا اول بهمن ۲۵ تا ۳۰ درصد و از اول بهمن تا نیمه اسفند تا ۲۵ درصد خواهد بود.
دغاغله بیان داشت: هدف از این اقدام، افزایش رونق تولید در سطح شهر و امکان پرداخت هزینههای کمتر توسط مردم برای دریافت پروانههای ساخت و ساز است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز تصریح کرد: این بسته تشویقی بیشتر شامل پروژههای ساختوساز جدید میشود و تعمیرات هم به طور خودکار مشمول آن میشوند.
وی میگوید: در شرایطی که قیمت بیمه ساختمانی و هزینههای نظام مهندسی افزایش یافته است و مردم با مشکلات متعددی در امر ساختوساز مواجه هستند، این بسته تشویقی با این میزان تخفیف، برای اولین بار در چهار سال اخیر ارائه و تصویب شده است.
دغاغله در ادامه افزود: استقبال از چنین بستههای تشویقی که ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، در سالهای گذشته خوب بوده و تاثیر قابل توجهی در افزایش انگیزه مردم برای ساختوساز و ایجاد اشتغال در سطح شهر داشته است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز در پایان بیان کرد: مهلت استفاده از این طرح تا ۱۵ اسفند است و میزان تخفیف در ماههای بعدی کمتر خواهد بود و احتمال تمدید این طرح وجود ندارد.