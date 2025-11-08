به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود نفری با بیان وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، گفت: با اعلام این حادثه به مرکز ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله آتش‌نشانان از ایستگاه سه به محل آتش سوزی اعزام شدند و حریق را خاموش کردند.

وی افزود: بی احتیاطی و قرار دادن شارژر موبایل در پریز برق و خارج نکردن آن قبل از خروج از منزل ، موجب اتصالی و گسترش حریق به سایر نقاط خانه شده بود.

نفری اعلام کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از ساکنان ساختمان مسکونی آسیبی وارد نشد و آتش نشانان در کوتاه ترین زمان ممکن، شعله های آتش را پیش از سرایت به طبقات دیگر ساختمان، مهار و کاملا خاموش کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی ورامین به شهروندان توصیه کرد هیچ گاه گوشی تلفن همراه یا شارژر را بر روی مبل یا فرش برای شارژ شدن قرار ندهند و تلفن همراه را پس از ۹۵ درصد شارژ شدن از برق کشیده و در زمان شارژ روی سطوح غیرقابل اشتعال و شیشه‌ای قرار دهند.