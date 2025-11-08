به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: در ماه‌های اخیر، شاهد رشد چشمگیر پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارز‌ها بودیم که در آن مجرمان، با طراحی پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری در رمزارزها، کاربران را با وعده سود‌های بالا و سریع جذب کرده و پس از جلب اعتماد، اقدام به سرقت دارایی‌های دیجیتال آنان می‌کنند.

نعمت‌الله طاهرپور با اشاره به اینکه این روش که به‌اصطلاح «هانی‌پات» نام دارد، با ایجاد ظاهری فریبنده و حرفه‌ای، قربانی را به دام می‌اندازد، افزود: بسیاری از این پلتفرم‌ها مجوز قانونی ندارند و فعالیت این نرم افزار‌ها در بستر فضای مجازی و خارج از چارچوب نظارتی کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی کاربران بدون بررسی درستی این پلتفرم‌ها، سرمایه‌های خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند، ادامه داد: شهروندان از هرگونه سرمایه‌گذاری در طرح‌های رمزارزی بدون بررسی مجوز‌ها و اعتبار پلتفرم‌ها خودداری کنند و در صورت برخورد با پیشنهاد‌های مشکوک یا وعده‌های غیرواقعی سود بالا، موضوع را به نشانی

پلیس فتا گزارش دهند و با مراجعه به نشانی www.fata.gov.ir از آخرین هشدار‌ها و آموزش‌های امنیتی مطلع شوند.

هانی پات، یکی از انواع کلاهبرداری برای سرقت دارایی‌های کاربران در بازار رمزارز است که در ابتدا، ممکن است مانند فرصتی طلایی برای به دست آوردن سود بالا به نظر برسد، اما در واقع تله خطرناکی است که افتادن در آن، به قیمت از دست دادن دارایی تمام می‌شود.