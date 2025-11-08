شبکه های آموزش، یک، دو، قرآن و معارف، امید و مرکز کودک و نوجوان سیما، در پنجمین رویداد ملی «ایران جان»، ویژه برنامه های متنوعی را پخش می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان، خراسان‌جنوبی ایران»، شبکه آموزش با پخش مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های متنوع، جلوه‌هایی از دانش، فرهنگ، ایثار و زیبایی‌های طبیعی این استان را به تصویر می‌کشد.

این برنامه‌ها از ۱۷ تا ۲۳ آبان در قالب ویژه‌برنامه‌های مستند و گفت‌و‌گو محور، در جدول پخش شبکه آموزش قرار گرفته‌اند. مستند «بهشت معادن»، امروز ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش می‌شود.

برنامه «کلاس دانش» با عناوین «شور و شعور» و «برکت حضور» هر روز ساعت ۳:۳۰ بامداد، پخش می شود. برنامه «کوچه‌باغ»، نیز از ۱۹ تا ۲۳ آبان ساعت ۵:۳۰ صبح پخش خواهد شد.

مستند‌های «سپهر دانش»، با محور گفت‌و‌گو با اساتید و نخبگان دانشگاه بیرجند و مستند «تالاب گچی» درباره زیست‌بوم طبیعی استان، در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان ساعت ۷:۳۰ صبح پخش می‌شود.

در بخش مشاهیر، مستند‌های ویژه‌ای با محور معرفی چهره‌های شاخص خراسان جنوبی از جمله «دلدادگی» (دکتر شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت) در ۲۰ آبان ساعت ۲۳، «هم‌نفس» در ۲۱ آبان ساعت ۲۳ و «علامه فرزان» در ۲۳ آبان ساعت ۱۸ پخش خواهد شد.

همچنین مستند‌های «مسجدنشان»، درباره مسجد تاریخی ارسک بشرویه، «آن روزها» درباره شهید فردوسی‌پور ساعت ۴ بامداد، و «سفر رهبری به استان» در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ آبان ساعت ۴ بامداد، پخش می شود.

در بخش میراث و فرهنگ بومی، مستند‌های «دو توک»، درباره عروسک‌های ثبت جهانی شده و «سیاه‌چادر» با محور سبک زندگی عشایر استان به نمایش درمی‌آیند.

مستند‌های «فرصت» درباره ظرفیت‌های اقتصادی زعفران و عناب از ۱۹ تا ۲۱ آبان ساعت ۱۹ و آثار «شرفه» درباره بادگیر‌های استان و روستای خور و «رو به آبادی» نیز در همین ایام از شبکه آموزش پخش خواهند شد.

در کنار این برنامه‌ها، میان‌برنامه‌هایی متنوع با محور معرفی آداب، رسوم و جاذبه‌های استان خراسان جنوبی نیز پخش می شود.

همچنین برنامه‌های تلویزیونی «همشاگردی سلام» در روز‌های پنجشنبه و جمعه به طور ویژه از استان خراسان جنوبی پخش می‌شود و برنامه‌های «پرسشگر» و «مثبت آموزش» نیز در این هفته به موضوعات مرتبط با آموزش و ظرفیت‌های علمی این استان می‌پردازند.

ویژه‌برنامه «ایران‌جان، خراسان‌جنوبی ایران»، با هدف ترویج هویت ملی، معرفی چهره‌های الهام‌بخش، نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و طبیعی این خطه از ۱۷ تا ۲۳ آبان از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در قالب طرح ملی «ایران‌جان»، مجموعه‌ای از برنامه‌های تازه با محور معرفی استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ از شبکه یک پخش خواهد شد. این آثار با ترکیبی از برنامه‌های زنده و تولیدی، از ساعت‌های صبحگاهی تا شب، روایتگر فرهنگ، آیین‌ها، ظرفیت‌های بومی و سبک زندگی مردم این استان خواهند بود.

در راستای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری استان خراسان جنوبی، شبکه یک در سال ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از تولیدات ویژه را در قالب طرح ملی «ایران‌جان»، پخش می کند.

این برنامه‌ها شامل عناوین متنوعی است که هرکدام با ساختار و زمان‌بندی خاصی به روی آنتن می‌روند:

برنامه «آفتاب شرقی» به مدت ۱۵ دقیقه، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ صبح پخش می‌شود. این برنامه در ۷ قسمت با حضور حجت‌الاسلام سید علی اسدی به مباحث مذهبی و فرهنگی استان می‌پردازد.

برنامه «گلزار» با محور بازنمایی گلزار شهدای خراسان جنوبی روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۶ پخش خواهد شد.

برنامه «پایش» به‌صورت زنده، روز‌های یک‌شنبه ساعت ۲۰، پخش می شود و این هفته به حضور مردم خراسان جنوبی در مناطق مرزی و روایت زندگی آنان اختصاص دارد.

«ایران سبز» که به معرفی روستا‌های موفق، نمونه و دارای جایگاه جهانی در استان می‌پردازد، پنجشنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۷ روستا‌های اصفهک، افین، روم، خور، چنشت و روستای لی لی پوت را معرفی خواهد کرد.

«به توان مردم» از دیگر برنامه‌های زنده شبکه است که هر روز ساعت ۸:۳۰ پخش می‌شود و این هفته به بررسی فعالیت گروه‌های جهادی و کارآفرینان محلی استان خراسان جنوبی می‌پردازد.

«خانه ملت» نیز پنجشنبه ۲۲ آبان، با محوریت عملکرد نمایندگان مجلس از خراسان جنوبی تهیه می‌شود.

«مستند ایران از بالا» در یک قسمت به معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر‌های مختلف استان خراسان جنوبی از زاویه‌ای متفاوت خواهد پرداخت.

برنامه «امشب»، در روز‌های زوج ساعت ۲۳ به‌صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه با حضور چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری استان، به موضوعات اجتماعی و روایت‌های بومی مردم خراسان جنوبی می‌پردازد.

«صبح بخیر ایران»، در روز‌های شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶ صبح هر روز با معرفی یکی از روستا‌های خراسان جنوبی به صورت زنده پخش می شود.

«سیمای خانواده»، روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۲:۴۵ با موضوع ازدواج و سبک زندگی خانواده‌های خراسان جنوبی از باغ اکبریه به صورت زنده پخش خواهد شد.

«سایه‌سار» نیز در دو قسمت با محوریت طرح کاشت یک میلیون درخت پخش می‌شود.

«نوجهان» نیز که روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود، به معرفی زنان موفق استان اختصاص دارد.

«ایران امروز» نیز با پخش زنده در طول هفته ساعت ۱۸، دستاورد‌ها و تحولات استان را روایت می‌کند.

«ورزش و مردم»، هم جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۰ صبح با حضور قهرمانان و ورزشکاران خراسان جنوبی به موضوعات ورزشی استان می‌پردازد.

به‌مناسبت برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» در خراسان جنوبی، شبکه دو (از شنبه ۱۷ تا جمعه ۲۳ آبان)، با ویژه‌برنامه‌ها و مستند‌هایی متنوع، تصویری تماشایی از فرهنگ، طبیعت، تلاش و زندگی مردمان این خطه کویری را به قاب تلویزیون می‌آورد.

این برنامه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی خراسان جنوبی در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مستند‌های کوتاه، به بینندگان سراسر کشور فرصتی می‌دهد تا از نزدیک با زیبایی‌های این استان و روح سخت‌کوش مردم آن آشنا شوند.

از شنبه تا جمعه ساعت ۱۰:۳۰، گزارش جوانه‌ها با محور قالی‌بافی، مستند‌های گردشگری از شهر‌های خوسف و سرایان، روایت‌هایی از پسته (۱)، زرشک و قنات جهانی بلده، پخش می شود. همچنین در ادامه، ساعت ۱۱:۲۰ مستند کوتاه «دسترنج» با موضوع عروسک سنتی دو توک پخش می‌شود.

در ادامه این همراهی، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۴:۱۵ برنامه‌هایی با محور محصولات کشاورزی استان همچون «گل نرگس و انار» و همچنین گزارش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی نظیر «کویر تایر» پخش می‌شود. افزون بر این، مخاطبان با مستند‌های گردشگری از قنات جهانی بلده، شهرستان بشرویه، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان و شهر خوسف، با چهره‌های کمتر دیده‌شده از این دیار آفتاب و مهر آشنا می‌شوند.

همچنین از شنبه تا جمعه ساعت ۱۸:۰۰ با مستند‌های گردشگری به ترتیب معرفی منطقه خوسف و بعد سرایان پخش می‌شود تا جلوه‌هایی از معماری، فرهنگ و طبیعت این شهر‌ها را روایت کند. سپس در مستند «پسته ۲» و گزارش محصولات کشاورزی روستای استانست، از دل زمین تا دست‌های پُرتلاش کشاورزان، قصه‌ی زحمت و برکت بازگو می‌شود. بخش‌های دیگری نیز به روستای آفین و جاذبه‌های گردشگری استان اختصاص دارد.

شنبه تا جمعه ساعت ۲۰:۱۵ نیز مستند‌های گردشگری جاذبه‌ها و قنات جهانی بلده، بینندگان را با جلوه‌های طبیعی و میراث جهانی این استان آشنا می‌کند. همچنین گزارش‌هایی از کارخانه کویر تایر به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی منطقه، و مستند‌هایی درباره محصولات کشاورزی استان از جمله انار، گل نرگس و پسته، تصویری واقعی از تلاش مردم و توان تولیدی خراسان جنوبی ارائه می‌دهند. روایت‌هایی از شهرستان بشرویه نیز در این ساعت پخش خواهد شد تا این خطه کویری، با همه رنگ‌ها و ظرفیت‌هایش، در قاب شبکه دو بدرخشد.

علاوه بر این، شبکه دو در این هفته میزبان پخش چند مستند شاخص و دیدنی خواهد بود. مستند «دسترنج؛ عروسک دو توک» که روایتی از هنر اصیل زنان خراسان جنوبی در ساخت عروسک‌های سنتی است، روز شنبه ساعت ۱۱:۲۰ و جمعه ساعت ۱۷:۵۰ پخش می‌شود. همچنین مستند تأثیرگذار «خادم‌الرضا»، نگاهی عمیق به ارادت و پیوند معنوی استاد محمود فرشچیان با آستان قدس رضوی دارد و روز یکشنبه ۱۸ آبان حوالی ساعت ۲۳، پخشمی شود و تکرار آن دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود. در ادامه هفته نیز مستند «زندگی در بادیه» روز سه‌شنبه و مستند «خراشاد» روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۲۵ پخش می‌شوند تا در قاب تصویر، جلوه‌ای از زندگی، فرهنگ و تلاش مردم کویر به نمایش درآید.

شبکه قرآن و معارف سیما در پویش ایران جان خراسان جنوبی ایران به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی این استان می‌پردازد.

در این خصوص میان برنامه‌هایی پرمحتوا تهیه شده که در طول هفته و خلال برنامه‌ها با ساختاری جذاب تصویرگر یکی از هویت‌های دینی استان یاد شده خواهد بود. در این مورد می‌توان به میان برنامه «سلیمانی عزیز ـ اردوی جهادی» (شامل سخنان شهید رئیسی در خصوص جهادگران شهید)، «اینجا میقات الرضاست» (با هدف معرفی آستان مبارک امام زاده حسین بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان طبس) میان برنامه «معرفی پرویز نیک بین» (هنرمند خوشنویس خراسان جنوبی)، «درسا» (ویژه عفاف و حجاب) و دیگر عناوین اشاره کرد.

در بخش دیگر برنامه «آرمان» را خواهیم داشت که در هفته جاری، جمعه ساعت ۲۱ پخش شده و به صورت خاص به استان خراسان جنوبی و معرفی ظرفیت‌های قرآنی این منطقه خواهد پرداخت.

در همین راستا، شبکه امید و مرکز کودک و نوجوان سیما ویژه‌برنامه‌هایی متنوع را برای این استان تدارک دیده‌اند که در قالب مستند، نماهنگ، برنامه ترکیبی و آثار کوتاه نمایشی تولید و پخش می‌شود.

برنامه ترکیبی «ایران‌جان» شامل سه بخش معرفی جاذبه‌های گردشگری، نوجوانان موفق و مشاهیر فرهنگی استان خراسان جنوبی.

مستند‌های «سیپک» پنج شنبه ۲۲ آبان، «فرصت» جمعه ۲۳ آبان در جدول پخش شبکه امید قرار گرفته‌اند.

مجموعه مستند «میراث خاوران» در ۴ قسمت به معرفی میراث تاریخی و فرهنگی استان در در روز‌های پنج شنبه و جمعه۲۲ و ۲۳ آبان می‌پردازد.

نماهنگ‌های «زعفران»، «صبح خاوران»، «برکت تلاش»، «یار مهربان»، «خبرالماکرین» و «پیشرو خدمت» در جدول پخش شبکه امید جانمایی شده است.

«آینه قدمت» با گزارشی از موزه مفاخر استان خراسان جنوبی و «ایران قوی» با روایت بازدید نوجوانان از دستاورد‌های نظامی کشور پخش می‌شود.

فیلم کوتاه «جعبه» درباره نکوهش غیبت و ترویج صداقت در دوستی‌ها و موشن‌گرافی «خاطرات شهدای استان» در باکس اذانگاهی با محوریت یاد و وصایای شهدای نوجوان پخش می شود.

اذان ظهر با اجرای مؤذن نوجوان خراسان جنوبی و چندین موشن گرافی از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز از شبکه‌های کودک و امید پخش می‌شوند.