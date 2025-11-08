به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی با اشاره به پیشرفت ۷۲ درصدی رفع تداخلات اراضی در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این موفقیت چشمگیر که پس از سال‌ها رکود و قرارگیری در رتبه‌های پایین کشوری محقق شده، نویدبخش حل یکی از پیچیده‌ترین معضلات استان در حوزه اراضی است.

وی تصریح کرد: این دستاورد بزرگ، راه را برای اجرای قانون الزام به ثبت و صدور سند برای هزاران بهره‌بردار اراضی هموار می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد این اتفاق را حاصل یک عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم در پنج ماهه اخیر دانست و یادآور شد: موضوع رفع تداخلات، به عنوان پیش‌نیاز قانون الزام به ثبت و صدور اسناد حد نگار، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و شاخصی اساسی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به سابقه کند این روند در استان افزود: متأسفانه در طول حدود ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون، استان ما به دلایل مختلف و مشکلات عدیده، روند کندی را تجربه می‌کرد و همواره در رتبه‌های انتهایی کشور قرار داشت، اما با اتخاذ راهبردهای جدید، این روند به طور کامل معکوس شد.

فرازی عوامل کلیدی این جهش را برگزاری منظم و مستمر جلسات هفتگی و کمیسیون‌های تخصصی، شناسایی و رفع نقاط ضعف و انسدادهای اجرایی، فعال‌سازی و توانمندسازی کارگروه‌های شهرستانی و کارگروه تخصصی تفسیر و برگزاری جلسات فوق‌العاده و دوره‌های آموزشی تخصصی برای عوامل اجرایی برشمرد.

تثبت بیش از ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی

وی از تثبیت مالکیت بیش از ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی غیرملی در این فرآیند خبر داد و تاکید کرد: نتیجه این تلاش‌ها، علاوه بر رقم کمی ۷۲ درصدی، خروج استان از منطقه قرمز ارزیابی کشوری و ارتقا جایگاه آن در جدول ملی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان این گام بلند رو به جلو را ثمره همدلی، تلاش جمعی و عزم جدی تمامی عوامل دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند صعودی و سرعت بخشیدن به فرآیندها، شاهد پایان موفقیت‌آمیز پروژه رفع تداخلات در استان باشیم.