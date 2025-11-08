علی نوایی، ملی‌پوش شایسته کشورمان در کلاس J ۱ و وزن به‌اضافه ۹۵ کیلوگرم، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب نشان طلا شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی نوایی در مسیر رسیدن به نشان طلا، ابتدا نماینده قزاقستان را مغلوب کرد، سپس حریف مغولستانی را پشت سر گذاشت و در ادامه با پیروزی بر ورزشکار ازبکستان راهی فینال شد.



نوایی در دیدار نهایی نیز با عملکردی تحسین‌برانگیز برابر دومین نماینده قزاقستان به برتری دست یافت و افتخار دیگری برای جودوی ایران رقم زد.

در مراسم توزیع مدال، علی نوایی در حالی که پرچم مقدس ایران به اهتزاز درآمده بود، با سلام نظامی به پرچم کشور، صحنه‌ای غرورانگیز و تأثیرگذار رقم زد.