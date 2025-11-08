به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی دریایی سپاه و ارتش در نشست نهایی هماهنگی (FPC) رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، در شهر شانگهای چین شرکت کردند.

بر این اساس، نمایندگانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه نمایندگان نیرو‌های دریایی کشور‌های عضو گروه بریکس شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و اندونزی با هدف نهایی‌کردن زمان و مکان برگزاری رزمایش، در این نشست شرکت کردند و بر سر برنامه‌های رزمایش در فاز ساحلی و دریایی، تاکتیک‌ها و عملیات، نحوه ورود و شرکت شناور‌ها و همچنین ناظرین در این رزمایش به توافق رسیدند.

نمایندگان شرکت‌کننده اعضای گروه بریکس هدف از این رزمایش را جامعیت، همبستگی و همکاری نزدیک میان کشور‌های عضو در حوزه‌های امنیت دریایی، دفاع مشترک و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کردند.

رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، با هدف ارتقاء همکاری‌های نظامی و امنیتی، کشور‌های عضو بریکس و نمادی از همکاری و همگرایی منطقه‌ای و جهانی در حال برنامه‌ریزی است و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۶ در کشور آفریقای جنوبی برگزار شود.