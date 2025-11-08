پخش زنده
نشست نهایی هماهنگی (FPC) رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، با حضور نمایندگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، در شهر شانگهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی دریایی سپاه و ارتش در نشست نهایی هماهنگی (FPC) رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، در شهر شانگهای چین شرکت کردند.
بر این اساس، نمایندگانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه نمایندگان نیروهای دریایی کشورهای عضو گروه بریکس شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و اندونزی با هدف نهاییکردن زمان و مکان برگزاری رزمایش، در این نشست شرکت کردند و بر سر برنامههای رزمایش در فاز ساحلی و دریایی، تاکتیکها و عملیات، نحوه ورود و شرکت شناورها و همچنین ناظرین در این رزمایش به توافق رسیدند.
نمایندگان شرکتکننده اعضای گروه بریکس هدف از این رزمایش را جامعیت، همبستگی و همکاری نزدیک میان کشورهای عضو در حوزههای امنیت دریایی، دفاع مشترک و توسعه همکاریهای منطقهای اعلام کردند.
رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، با هدف ارتقاء همکاریهای نظامی و امنیتی، کشورهای عضو بریکس و نمادی از همکاری و همگرایی منطقهای و جهانی در حال برنامهریزی است و پیشبینی میشود که در نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۶ در کشور آفریقای جنوبی برگزار شود.