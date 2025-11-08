نخستین نشست طرح «مدیریت محله‌محور» در محله شریعتی ۲ شهرستان کارون برگزار شد. این طرح به‌منظور ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و تسریع در پاسخگویی به مطالبات محلات هر هفته اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طرح «مدیریت محله‌محور» با هدف تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان و تسریع در حل مشکلات محلات شهری، صبح امروز در محله شریعتی ۲ کوت‌عبدالله آغاز شد.

در این نشست، اهالی منطقه به‌صورت مستقیم مشکلات و کمبود‌های محله را در زمینه‌های زیرساخت شهری، بهسازی معابر، جمع‌آوری پسماند، وضعیت آب و فاضلاب، روشنایی معابر و خدمات عمومی مطرح کردند. مدیران دستگاه‌های مربوطه نیز ضمن پاسخگویی چهره‌به‌چهره، راهکار‌های اجرایی خود را برای رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های فوری مردم ارائه کردند.

رسول ساکی فرماندار کارون در حاشیه این برنامه با تأکید بر نقش اثرگذار حضور میدانی مسئولان گفت: اجرای طرح مدیریت محله‌محور، مقدمه تحولی جدی در مسیر ارتباط مردم و مدیران است. ما می‌خواهیم مدیران از پشت میز فاصله بگیرند و در متن واقعی مشکلات مردم حاضر شوند تا تصمیم‌ها بر پایه شناخت میدانی و تماس مستقیم با واقعیت‌های زندگی شهری اتخاذ شود.

وی افزود: در این طرح، همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظف‌اند هر هفته در یک محله حضور یابند، پاسخگوی مردم باشند و برای حل مشکلات، برنامه عملیاتی مشترک تدوین کنند. مردم بهترین ناظران عملکرد مدیران هستند و گزارش‌های آنان می‌تواند مسیر خدمت صادقانه و کارآمد را روشن‌تر سازد.

فهرست اولویت‌های اجرایی منطقه شریعتی ۲ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارش پیگیری مصوبات و درصد پیشرفت اقدامات به‌صورت هفتگی از سوی نمایندگان محله به فرمانداری ارائه شود تا روند اجرای طرح‌ها به شکلی شفاف و مستمر ارزیابی گردد.