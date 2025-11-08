استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهره‌برداری از طرح گچساران-دیل -چرام، و اتصال آن به جاده ارتباطی پاتاوه-دهدشت، علاوه بر اتصال امن، باعث توسعه و رونق در زمینه‌های مختلف خواهد بود

لویه و بویراحمد ، استاندار در بازدید از پروژه احداث تونل در مسیر ارتباطی گچساران-دیل-چرام که هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل و تاجگردون نماینده گچساران و باشت حضور داشتند، گفت: با توجه به برخوردار نبودن مسیر از استاندارد‌های لازم، هدف از اجرای این پروژه، اصلاح و بهسازی مسیر و کاهش سوانح رانندگی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

یدالله رحمانی افزود: علاوه بر کاهش سوانح و تلفات رانندگی، اتصال مسیر گچساران-چرام را به محور پاتاوه-دهدشت از اهداف اجرای پروژه مسیر ارتباطی گچساران، دیل-چرام است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این محور می‌تواند به یکی از محور‌های مواصلاتی اصلی اتصال دهنده جنوب به شمال کشور در قالب یک مسیر امن محسوب شود.