رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌دنبال ناامید کردن مردم بود، اما مردم امیدوارتر شدند و حضورشان در صحنه پررنگ‌تر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در آیین تکریم و معارفه مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی که امروز (شنبه) در تالار شهر مشهد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهارداشت: خراسان رضوی و مردم این استان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دِین خود را به ایران و انقلاب اسلامی ادا کردند و این نقش‌آفرینی بر همه مردم ایران آشکار است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، مردم خراسان را به دلیل برخورداری از بصیرت و هوشیاری عالی در مقاطع مختلف، سربلند در محضر امام رضا علیه‌السلام دانست و با اشاره به حضور درخشان یگان‌های رزم خراسان در دوران دفاع مقدس، افزود: لشکر ۷۷ پیروز ثامن‌الائمه علیه‌السلام جزو یگان‌های اولیه‌ای بود که در دفاع مقدس حضور داشت و پیروزی‌آفرین شد.

سردار کارگر تصریح کرد: ویژگی بارز مشهد مقدس حضور ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی برای زیارت بارگاه منور رضوی در این شهر است که موقعیت فوق‌العاده و ممتازی است؛ بر همین اساس نگاه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به موزه دفاع مقدس و مقاومت در خراسان رضوی فراملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور ملت شریف ایران در دفاع مقدس و مقاطع حساس تاریخی، «مردم» را پیروز اصلی دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متحمل خساراتی شدیم، اما پاسخ مهلکی به دشمن صهیونی وارد شد که عاجزانه درخواست آتش‌بس کرد.

سردار کارگر با تاکید بر اینکه، اگر رژیم کودک‌کش صهیونی دوباره شیطنتی کند ضربات محکم‌تری دریافت می‌کند، گفت: ایران اسلامی مشمول لطف خداوند متعال و عنایت ائمه اطهار علیهم‌السلام است و از طرفی حضور مردم انقلابی و بصیر در صحنه، هدایت‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و اقتدار نیرو‌های مسلح موجب پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بیان داشت: دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌دنبال ناامید کردن مردم بود، اما مردم امیدوارتر شدند و حضورشان در صحنه پررنگ‌تر شد، از سوی دیگر می‌خواست مردم را به خیابان‌ها بیاورد، اما مردم به خیابان‌ها آمدند و پاسخ کوبنده‌ای به آنها دادند؛ بر همین اساس باید قدر این مردم غیور و بصیر را دانست.

وی خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری جریان مقاومت و دفاع از حرم و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، باید اسناد و مدارک این حماسه‌ها ثبت و ضبط شود که مأموریت جمع‌آوری، ثبت و ضبط اسناد این حماسه‌ها و ترویج فرهنگ مقاومت با بهره‌گیری از آنها در قالب محصولات ادبی و هنری به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و ادارات تابعه آن در استان‌ها سپرده شده است تا در کنار موزه‌ها به این مهم نیز پرداخته شود.

سردار کارگر با قدردانی از مساعدت‌ و پشتیبانی دستگاه‌های استانی و یگان‌های نظامی و انتظامی از برنامه‌های حوزه نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، اظهار داشت: ساخت موزه دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی شاهکار شورای اسلامی و شهرداری مشهد است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه، حمایت‌های نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از مأموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بی‌بدیل است، تصریح کرد: آستان قدس رضوی چه در زمان شهید آیت‌الله رییسی و چه در زمان آیت‌الله مروی در حد توان به این مهم عنایت داشته‌اند که بسیار ارزشمند است.