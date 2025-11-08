پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تبلیغ در سایه اندیشه محقق میشود و هیچ فضیلتی بالاتر از تبلیغ دین خدا نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمایی گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست شورای تبلیغ حوزه علمیه گیلان با بیان اینکه پیامبران الهی مبلغ دین بودند، گفت: اگر هدف شخص از تبلیغ، رضای خداوند باشد، این کار در کلام و گفتار وی هم تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مساجد باید جایگاه خود را پیدا کنند، افزود: با وجود ابزارهای روز، استفاده از منبر و محراب و تبلیغ چهره به چهره وظیفه همه طلاب و روحانیون است.
آیت الله رسول فلاحتی افزود: مبلغ دینی زبان گویای اسلام است که با استفاده از منبع عظیم قرآن و عترت میتواند مردم را هدایت کند.
نماینده ولی فقیه در گیلان، کار خالصانه را از ویژگیهای یک مبلغ دینی برشمرد و گفت: امام و رهبر معظم انقلاب، علاوه بر رهبری نظام اسلامی، با جهاد خالصانه، به عنوان مبلغ دین شناخته میشوند و باعث عزت و سرافزاری اسلام شدند.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مسئولان باید جستوجو کنند و از مبلغان نخبه با بیان کارآمد استفاده کنند، افزود: مبلغان باید به صورت میدانی، به ترویج فرهنگ اسلامی و ارزشهای دینی در جامعه کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه باید به دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول برای آموزشهای دینی توجه ویژه شود، گفت: نقش روحانیت در تبلیغ دین و آموزش به کودکان و نوجوانان در مدارس باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست، هریک از اعضای شورای تبلیغ حوزه علمیه گیلان نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص تبلیغات دینی ارائه کردند.