به گزارش خبرگزاری صدا وسیمایی گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست شورای تبلیغ حوزه علمیه گیلان با بیان اینکه پیامبران الهی مبلغ دین بودند، گفت: اگر هدف شخص از تبلیغ، رضای خداوند باشد، این کار در کلام و گفتار وی هم تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مساجد باید جایگاه خود را پیدا کنند، افزود: با وجود ابزار‌های روز، استفاده از منبر و محراب و تبلیغ چهره به چهره وظیفه همه طلاب و روحانیون است.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: مبلغ دینی زبان گویای اسلام است که با استفاده از منبع عظیم قرآن و عترت می‌تواند مردم را هدایت کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان، کار خالصانه را از ویژگی‌های یک مبلغ دینی برشمرد و گفت: امام و رهبر معظم انقلاب، علاوه بر رهبری نظام اسلامی، با جهاد خالصانه، به عنوان مبلغ دین شناخته می‌شوند و باعث عزت و سرافزاری اسلام شدند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مسئولان باید جست‌و‌جو کنند و از مبلغان نخبه با بیان کارآمد استفاده کنند، افزود: مبلغان باید به صورت میدانی، به ترویج فرهنگ اسلامی و ارزش‌های دینی در جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه باید به دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول برای آموزش‌های دینی توجه ویژه شود، گفت: نقش روحانیت در تبلیغ دین و آموزش به کودکان و نوجوانان در مدارس باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست، هریک از اعضای شورای تبلیغ حوزه علمیه گیلان نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در خصوص تبلیغات دینی ارائه کردند.