برنامه صبحانه سالم با هدف گسترش فرهنگ خوراک سالم بین دانش آموزان شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این برنامه دانش آموزان سفرهای متشکل از غذای سالم پهن کردند تا با ارزش این وعده غذایی مهم بیشتر آشنا شوند.
دانش آموزان میگویند بی شک تغذیه سالم بر سلامت انسانها نقش بسزایی دارد و از مصرف نمک و چربی باید پرهیز و درکنار تغدیه سالم ورزش را نیز اجرا کرد.
طرح صبحانه سالم که موادی، چون پنیر، عسل، شیر، گردو، میوه تازه و سبزی را شامل میشود به عنوان الگوی غذا یی است تا دانش آموزان فریب شبکههای اجتماعی، که غذاهای فست فودی، تنقلات و نیز غذاهای آماده را تبلیغ میکنند، نخورند و در کنار هم و با آرامش از مواد اولیه تازه به عنوان وعدههای غذایی و نیز میان وعده بهرهمند شوند.