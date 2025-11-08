پخش زنده
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: از ۳۷ دانشجو، گروه دانشجویی فداکار و شخصیت برجسته فداکاری در چهاردهمین دوره تندیس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود علیگو، در نشست خبری چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با حضور جمال رحیمیان، دبیر چهاردهمین دوره تندیس، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و حسین آشوری، دبیر اجرایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه طی ۱۳ دوره گذشته از ۵۹۱ دانشجو، گروه دانشجویی و شخصیت برجسته فداکاری تجلیل شده است، در ادامه اظهار کرد: جرقه این رویداد فرهنگی از دیماه ۸۲ پس از وقوع زلزله بم خورده شد که طی مراسمی از دانشجویان فعال در امدادرسانی به زلزلهزدگان در دانشگاه تهران تقدیر شد.
وی، افزود: با برگزاری این مراسم فضای درون و برون دانشگاه به یکدیگر پیوند خورد و همگرایی جدی در اینباره ایجاد شد. اعطای تندیس فداکاری از مجموعه فعالیتهای معاونت فرهنگی جهاد ددانشگاهی در راستای ارتقاء و تعالی روحی و توانمندی دانشجویان شکل گرفت و در این رویداد میکوشیم شایستگی و توانایی دانشجویان ارتقاء یابد.
تندیس فداکاری در راستای پیوند هوش میان فردی و شایستگیهای دانشجویی است
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، تندیس فداکاری را در راستای پیوند هوش میان فردی و شایستگیهای دانشجویی از جمله ایثار، فداکاری و دیگرخواهی دانست و خاطرنشان کرد که این رویداد «فرهنگی – دانشجویی» تلاش دارد تا در کلان جامعه انسجام ملی را شکل دهد.
علیگو، برگزاری این قبیل برنامههای دانشجومحور را در ایجاد انسجام در سطح ملی موثر برشمرد و افزود: در نخستین دوره از این رویداد «فرهنگی – دانشجویی» از ۲۴ دانشجو ۱۲ برگزیده شاخص و ۱۲ برگزیده شایسته تقدیر تجلیل شد که هماکنون در عرصههای مختلف اجتماعی فعال هستند.
وی، ۵۹۱ برگزیده فداکار را عنصری برای ادامه فعالیت در حوزه فداکاری دانست و خاطرنشان کرد که چهاردهمین دوره ۳۷ برگزیده دارد که با اهدای لوح تقدیر تندیس فداکاری و هدیه نقدی تجلیل میشوند؛ که فعالیتهای هر یک از این برگزیدگان قابلیت بسط و گسترش دارد و این افراد نباید از مجموعه فرهنگی جهاد دانشگاهی خارج شوند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، با تأکید بر ضرورت رصد فعالیت این دانشجویان پس از تجلیل از آنها در ادامه آمادگی خود را برای حمایت از این دانشجویان شناسایی شده در قالب راهاندازی باشگاه دانشجویان فداکار اعلام کرد و افزود: وظیفه جهاد دانشگاهی تربیت علمی و عملی دانشجویان است.
حضور برگزیدگان فداکاری در جایگاه و موقعیتهای اجتماعی به انسجام ملی کمک میکند
علیگو، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی را از حامیان برگزاری این رویداد «فرهنگی – دانشجویی» برشمرد و افزود: حضور این دانشجویان در جایگاه و موقعیتهای اجتماعی به انسجام کشور کمک میکند.
در ادامه رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران را همواره مایه خیر و برکت در جامعه دانشگاهی برشمرد و افزود: رویداد تندیس فداکاری به بلوغ لازم رسیده است و مسیر خود را بهدرستی طی میکند.
وی، با اشاره به همکاری و مشارکت سازمانها و ارگانهای مختلف در برگزاری سالانه این رویداد «فرهنگی – دانشجویی» گفت: از آن جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، سازمان انتقال خون کشور، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نظام پزشکی کشور و بنیاد علوی هستند.
تجلیل از ۳۷ دانشجو، گروه دانشجویی و شخصیت برجسته فداکار در چهاردهمین دوره تندیس
جمال رحیمیان، دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، با اشاره به برگزاری ۱۴ جلسه کارشناسی و بررسی ۱۰۹ پرونده ارسالی به دبیرخانه و نامزدهای معرفیشده از سوی سازمانهای همکار گفت: معرفی دانشجویان، گروههای دانشجویی و شخصیتهای برجسته فداکاری از طریق خوداظهاری، معرفی از طریق دوستان و یا شناسایی و معرفی سازمان همکار بوده است.
وی، کار کمیته انتخاب دانشجوی فداکار را کاری دشوار و طاقتفرسا دانست و خاطرنشان کرد: چهاردهمین دوره اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان ایران ۳۷ برگزیده دارد ۲۲ برگزیده از دانشگاههای دولتی و ۱۱ برگزدیه از دانشگاه آزاد و ۴ غیر دانشجوست.
دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، با بیان اینکه از میان
۳۷ برگزیده ۷ برگزیده از جامعه پزشکی و ۳۰ برگزیده از گروه غیر پزشکی هستند، افزود: از این تعداد برگزیده ۸ منتخب تهرانی و ۲۹ منتخب شهرستانی هستند.
رحیمیان، در ادامه توضیح داد: از این ۳۷ برگزیده ۱۷ نفر مرد، ۹ نفر زن، ۷ گروه دانشجویی فداکار و ۴ غیر دانشجو هستند.
دغدغهمندی مسئولیت اجتماعی و کنشگری اجتماعی در میان دانشجویان مشهود است
وی، با اعتقاد به اینکه تندیس فداکاری پس از ۱۳ دوره برگزاری جای خود را در جامعه دانشگاهی و دانشجویان باز کرده است، گفت: هماکنون دغدغهمندی مسئولیت اجتماعی و کنشگری اجتماعی در میان دانشجویان مشهود است.
دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، با بیان اینکه پایان فراخوان مصادف شد با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که این موضوع سبب شد فعالیت فداکارانه در این جنگ ۱۲ روزه جزو مصادیق شاخص برای انتخاب قرار گیرد، گفت: در این مراسم بهصورت نمادین از فعالان شهدای جنگ ۱۲ روزه تجلیل میشود.
رحیمیان، تجلیل از دانشمندان شهید هستهای با اعطای لوح تقدیر، تندیس فداکاری را از دیگر برنامههای اختتامیه چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران برشمرد و افزود: همچنین به نمایندگی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی از ۲ نیروی ویژه با نقش محوری در دفاع ۱۲ روزه تجلیل میشود.
تجلیل از فرماندهی نیروی پدافند هوایی کشور و سازمان هوا و فضای سپاه در چهاردهمین دوره تندیس فداکاری
وی، تجلیل از نمایندگان فرماندهی نیروی پدافند هوایی کشور و سازمان هوا و فضای سپاه به نمایندگی از شهدای اقتدار بهعنوان مصادیق بازر فداکاری را از دیگر برنامههای این مراسم دانست و خاطرنشان کرد که همچنین از دو شخصیت فداکار غیر دانشجو فعال در حوزه خیریه و اجتماعی هم تقدیر میشود.
دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، ۷ مصداق فداکاری را حضور داوطلبانه در دفاع از کشور، انقلاب اسلامی و حریم اهل البیت (علیهم السلام)، ارائه خدمات پیشگیرانه و امداد رسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیر مترقبه، انجام فعالیتهای داوطلبانه در امور خیریه، تامین ارگانهای حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو، مشارکت داوطلبانه در سازندگی، آبادانی و محرومیت زدایی کشور، انجام فعالیتهای داوطلبانه در حوزههای سلامت و توانبخشی (بطور ویژه مدافعان سلامت) و انجام فعالیتهای داوطلبانه در زمینه حفاظت از محیط زیست برشمرد.
رحیمیان از آرزوهای دیرینه خود را راهاندازی باشگاه دانشجویان فداکار و برگزیده این رویداد «فرهنگی – دانشجویی» عنوان و تصریح کرد: امید میرود این دانشجویان بتوانند در عرصههای مختلف و مهم کشور نقشآفرینی کنند.
راهاندازی کمپین اهدای خون در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره تندیس فداکاری
در ادامه حسین آشوری، دبیر اجرایی از راهاندازی کمپین اهدای خون در روز دوشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴ در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران برای جامعه دانشگاهی و عموم مردم خبر داد و گفت: علاقهمندان اهدای خون میتوانند از ساعت ۹ تا ۱۵ روز دوشنبه با مراجعه به پایگاه سیار انتقال خون مستقر در مرکز فرهنگی دکتر سعید کاظمی آشتیانی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران ضلع جنوبی ساختمان دانشکدگان فنی نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
وی، افزود: داوطلبان اهدای خون میتوانند پیش از مراجعه با شماره تلفن ۶۶۴۰۵۰۸۰- ۰۲۱ تماس بگیرند و یا از طریق پیامرسانهای ایتا و تلگرام با شناسه @FargangiJUT در ارتباط باشند.
در پایان مراسم با حضور دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، جمال رحیمیان، دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، دکتر رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی از پوستر چهاردهمین دوره رونمایی شد.
طبق برنامهریزیهای انجامشده، چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران روز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در تالار فردوسی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.