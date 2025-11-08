به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست تخصصی آموزشی و کمیته استانی سلامت شنوایی با حضور دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و دکتر محمودیان، رئیس اداره سلامت شنوایی وزارت بهداشت و پوراندخت افشاری کارشناس اداره سلامت شنوایی به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

در این نشست که مدیران و کارشناسان ستادی وزارت و معاونت بهداشت، نمایندگان سازمان بهزیستی، معاونت درمان، اساتید دانشکده توانبخشی، مرکز کاشت حلزون، مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان‌ها حضور داشتند، بر تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ارائه خدمات یکپارچه از غربالگری تا مداخله به موقع تأکید شد.

پتانسیل‌های بی‌نظیر خوزستان در عرصه سلامت شنوایی

دکتر محمودیان در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری این سمینار، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز را یکی از قطب‌های اصلی (هاب) سلامت گوش و شنوایی در کشور خواند و گفت: «الحمدالله پتانسیل‌های بسیار خوبی در این استان وجود دارد. مرکز کاشت حلزون شنوایی در اهواز منحصر‌به‌فرد است و تاکنون بیش از ۱۶۰۰ عمل جراحی بر روی کودکان کم‌شنوا انجام شده تا این عزیزان به نعمت شنوایی دست یابند.»

وی وجود دانشکده علوم توانبخشی و تربیت فارغ‌التحصیلان متخصص در این حوزه، همچنین آموزش رزیدنت‌های تخصصی گوش، حلق و بینی را از دیگر افتخارات و ظرفیت‌های بی‌نظیر این دانشگاه در سطح کشور برشمرد.

رئیس اداره سلامت شنوایی وزارت بهداشت با اشاره به پوشش و هماهنگی‌های بسیار خوب بین‌بخشی با سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش در زمینه غربالگری، تشکیل "کمیته راهبردی سلامت شنوایی" با حضور تمامی ذی‌نفعان را گامی رو به جلو و دستاوردی بزرگ برای استان توصیف کرد که آینده روشنی را برای ارتقای سلامت شنوایی ترسیم می‌کند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های قوی کشور در این حوزه، از جمله وجود بیش از ۷۰۰ دستگاه AABR در سطح کشور، تاکید کرد: «ما در بسیاری از شاخص‌ها از جمله اجرای همزمان برنامه‌های غربالگری با OAE و AABR، در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دیگر، جلوتر و مترقی‌تر عمل می‌کنیم.»

شبکه‌سازی شنوایی در دانشگاه جندی‌شاپور اهواز الگویی برای کشور

دکتر محمودیان به صورت ویژه به اقدام دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اشاره و تصریح کرد: «دانشگاه جندی‌شاپور واحد‌های شنوایی را در مراکز بهداشت و درمان به طور رایگان در اختیار شنوایی سنجان قرار داده است.» این اقدام که در راستای شبکه‌سازی و تقویت خدمات پایه شنوایی سنجی انجام شده، الگویی ارزشمند برای سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور محسوب می‌شود و بسترساز ارائه خدمات یکپارچه و استاندارد است.

تاکید بر ثبت الکترونیک و پیگیری برای افزایش اثربخشی

وی با استناد به آمار‌های استخراج شده از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، بر لزوم ثبت دقیق و الکترونیک تمام مراحل از غربالگری تا تشخیص و مداخله تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: «اثربخشی برنامه در گرو اجرای استاندارد و واحد در سراسر کشور و پیگیری دقیق نوزادان ارجاعی است. باید اطمینان حاصل کنیم که هر نوزادی که در غربالگری اولیه (OAE) مشکوک تشخیص داده می‌شود، به مرحله تشخیصی (AABR) ارجاع می‌یابد و در صورت تایید کم‌شنوایی، تحت مداخله و تجویز سمعک قرار می‌گیرد.»

غربالگری نوزادان؛ کلید طلایی پیشگیری از کم‌شنوایی

دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه نیز در این نشست، محور اصلی بحث را "ارائه غربالگری توأم با کیفیت و شناسایی به‌موقع بیماران" عنوان کرد و گفت: «انتظار می‌رود به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۳۹۰ نوزاد با مشکل کم‌شنوایی متولد شوند که اگر به موقع شناسایی و اقدام شوند، می‌توانیم آینده‌ای روشن از نظر ارتباطی، شنوایی و روانی برای آنها ترسیم کنیم.»

وی بر لزوم همکاری بین‌بخشی تمامی شرکای سلامت تأکید و تصریح کرد: «رسالت ما در مرکز بهداشت، امانتداری برای بالاترین نعمت الهی، یعنی سلامتی مردم است. تصمیمات بسیار خوبی در این کارگروه گرفته شد.»

دکتر شریفی "توانمندسازی جامعه از طریق آموزش" را راهبرد اصلی معاونت بهداشت دانست و افزود: «آموزش موجب تغییر نگرش و جایگزینی رفتار‌های صحیح به جای غلط می‌شود. ارتقای "سواد سلامت" منجر به "خودمراقبتی" خواهد شد تا خانواده‌ها بدانند باید در روز سوم تا پنجم پس از تولد، به مراکز غربالگری مراجعه کنند.»

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز نوزاد به ارجاع به سطوح تخصصی‌تر، با همکاری اداره کل بهزیستی، کلیه خدمات به صورت رایگان ارائه خواهد شد.