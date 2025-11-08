پخش زنده
نشست جمعی از کشاورزان و باغداران شهرستان در مصلی تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گردهمایی باغداران شهرستان تفرش با حضور نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان، فرماندار، مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی و جمعی از کشاورزان و باغداران شهرستان در مصلی تفرش برگزار شد.
در ابتدای جلسه، میقانی فرماندار تفرش با تأکید بر ضرورت افزایش تولید و ارزش افزوده در بخش کشاورزی گفت: تفرش از نظر اقتصادی با چالشهایی روبهروست و حرکت به سمت کشاورزی علمی و مدیریت صحیح منابع بهویژه آب، میتواند زندگی چندین خانوار را تأمین کند.
در ادامه، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش کشاورزی شهرستان گفت: برای ایجاد تحرک اقتصادی، نباید چشمانتظار ایجاد صنایع بزرگ باشیم. ظرفیت اصلی ما کشاورزی است و اگر این حوزه را علمی و هدفمند پیش ببریم، میتواند منبع اصلی ایجاد ثروت در شهرستان باشد.
بیاتی افزود: بودجهها محدود است، اما اعتبارات اختصاصیافته به حوزه کشاورزی و قنوات نتیجه پیگیریهای جدی و مستمر بوده است. برای عبور از محدودیتهای منابع آب، باید از روشهای سنتی فاصله بگیریم و به کشاورزی مدرن، گلخانهای و کممصرف روی بیاوریم.
او ابراز داشت: برنامه ما این است که کشاورز بداند چه بکارد، چگونه تولید کند و بازار محصولش کجاست. از اخذ مجوز گلخانههای کوچک تا ایجاد بستههای حمایتی مالی، همراه کشاورزان خواهیم بود تا این مسیر به صورت عملی و قابل اجرا پیش برود.
صفری رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز با قدردانی از پیگیریهای نماینده شهرستان گفت: برای راهاندازی گلخانههای ۳۰۰ متری، مجوزها تسهیل شده و تا ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است.