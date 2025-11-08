سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به ضعف استان در بهره‌گیری از ابزار‌های بازار سرمایه گفت: برای عبور از بحران مالی و ایجاد اشتغال پایدار، فعال‌سازی ابزار‌های بازار سرمایه و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع فولاد و شکر استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در بزرگترین همایش عبور از بحران مالی ۱۴۰۴ با اتکا به بازار سرمایه که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد با اشاره به وضعیت اقتصادی خوزستان گفت: استان علاوه بر ناترازی‌های رایج، با ناترازی اشتغال نیز مواجه است؛ ۷۰ درصد اشتغال استان در واحد‌های بزرگ متمرکز است، در حالی که این نسبت در کشور ۵۳ درصد است.

وی افزود: ۹۲ درصد سرمایه‌گذاری استان در صنایع بزرگ انجام شده است، در حالی که میانگین کشوری تنها ۴۶ درصد است؛ بنابراین مدیریت اقتصادی خوزستان نیازمند مدل خاص و راهکار‌های مالی متناسب با این ساختار است.

سرپرست سازمان صمت خوزستان به ضرورت تغییر پارادایم تأمین مالی استان تأکید کرد: اتکا صرف به بودجه دولتی برای مگا پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید به سمت پروژه‌محوری، مشارکت عمومی-خصوصی و روش‌های BOT و BOOT حرکت کنیم.

وی افزود: تمرکز بر تکمیل زنجیره‌های ارزش پایین‌دست، تنها راه ایجاد اشتغال پایدار و تحقق توسعه واقعی است.

روانبخش توضیح داد: ظرفیت تولید فولاد خام استان حدود ۶ میلیون تن و ظرفیت نورد ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است، اما تولید واقعی نورد کمتر از تولید فولاد خام است. وی تأکید کرد که باید به مسائل تأمین مالی و بورسی این زنجیره رسیدگی شود تا گردش مالی کامل گردد.

وی گفت: ارزش افزوده واقعی در محصولات پایین‌دست است؛ تولید کاغذ، الیاف غیر بافت، خمیر مایه و الکل از باگاس و ملاس می‌تواند اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند، اما در حال حاضر زنجیره تکمیل نشده است.

روانبخش تصریح کرد: استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه در استان بسیار ضعیف است. ابزار‌های قانونی مانند پیش‌فروش، اوراق گام و حتی رمز ارز‌ها هنوز به‌طور عملی فعال نشده‌اند.

وی بر لزوم آموزش فعالان اقتصادی و بانک‌ها تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید با برگزاری جلسات مستمر، آگاهی و توانمندی بخش خصوصی در استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه را افزایش دهد.

روانبخش خاطرنشان کرد: اقتصاد خوزستان مانند یک کارخانه عظیم است که ستون‌های اصلی آن نصب شده، اما لوله‌کشی‌های فرعی و زنجیره‌های اتصال هنوز تکمیل نشده‌اند. با فعال‌سازی ابزار‌های نوین مالی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در فولاد و شکر، می‌توان سرمایه‌های سرگردان را جذب و ناترازی‌های ساختاری استان را رفع کرد.