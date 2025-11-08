شهردار بومهن از آغاز عملیات اجرایی ساخت تنها سالن چندمنظوره این شهر با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهری تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار بومهن درحاشیه برگزاری آیین عملیات اجرایی سالن ورزشی در محله کم برخوردار سیاهبند بومهن گفت: این طرح ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهری و با اعتباری بالغ بر ۲۳میلیارد تومان تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

میرزایی درباره مختصات طرح توضیح داد: برای اجرای این پروژه زمینی به مساحت یک‌هزار و ۳۵۰ مترمربع اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس قرارداد منعقده، پیمانکار متعهد شده است عملیات ساخت سوله را تا دهه مبارک فجر به پایان برساند .