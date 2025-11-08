در آستانه برگزاری اجلاس بین المللی ایران شناسی، سفر ۵۳ ایران شناس معتبر به ایران قطعی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دبیر اجلاس بین‌المللی المللی ایران شناسی از حضور ۵۳ ایران شناس از ۲۳ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی برای حضور در این اجلاس خبر داد.

آقای محمد علی ربانی گفت: بیشتر از ۲۰۰ مقاله در حوزه ایران شناسی به ویژه مطالعات ایران معاصر برای ارائه در این اجلاس از مرحله انتخاب و داوری عبور کرده است.

رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات درباره محور‌های این اجلاس به مباحثی مانند دیپلماسی و تعاملات فرهنگی، مطالعات ایران معاصر، فناوری‌های نوین، گردشگری و میراث معنوی اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علم و فرهنگ و شیراز از ۲۴ تا ۲۷ آبان محل برگزاری اجلاس ایران شناسی است.