

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا صبح امروز در نخستین مبارزه خود برابر آیتن مدی‌ها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رده بندی جهانی شکست خورد و به گروه شانس مجدد رفت.

او در گروه شانس مجدد راحینا مودی از کشور نیجریه را ایپون کرد و عصر امروز برای مدال برنز مقابل حریف قزاقستانی قرار خواهد گرفت.

الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند که در روز‌های آینده روی تاتامی می‌روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکا (۸۷ مرد و ۷۱ زن) در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.