معاون وزیر راه و شهرسازی از پایان قریبالوقوع مطالعات جامع تونل دیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هوشنگ بازوند، با بیان اینکه نتایج بررسیهای تخصصی نشان میدهد مانع جدی برای ادامه روند احداث این شریان حیاتی جنوب وجود ندارد گفت: ایمنی تونل در زمان بهرهبرداری نیز در دستور کار اصلی قرار دارد. وی ادامه داد: مطالعات جامع طرح حیاتی تونل دیل پس از یک سال بررسی دقیق، به مراحل پایانی رسیده است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این پروژه پارسال برای انجام مطالعات دقیق فنی به مشاور واگذار شد تا نگرانیهای دیرینه پیرامون نشت گاز در تونل بهطور کامل برطرف شود. وی با اشاره به نتایج مثبت همکاری با دانشگاهها، اضافه کرد: که مرحله نخست بررسیها موفقیتآمیز بود و اکنون تیمهای تخصصی در حال ارائه راهکارهای اجرایی برای ادامه عملیات هستند. معاون وزیر راه ادامه داد: بررسیهای ایمنی در زمان بهرهبرداری نیز بهطور موازی پیگیری میشود تا اطمینان کامل از ایمنی تونل پس از افتتاح حاصل آید. بازوند تأکید کرد: در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد مطالعات پروژه به اتمام رسیده است و بهزودی مرحله اجرایی طرح بزرگ در شهرستان گچساران آغاز خواهد شد. بازوند این طرح را برای توسعه اقتصادی و کاهش تصادفات در محور ارتباطی گچساران به چرام و جنوب کشور یادآور شد و افزود: که با تکمیل تونل، بخش عمدهای از مشکلات ترافیکی این محور مرتفع خواهد گشت.