رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند مسیر توسعه پایدار خوزستان را هموار کند و از بحران مالی و انسانی موجود عبور نماید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در همایش عبور از بحران مالی ۱۴۰۴ با تکیه بر بازار سرمایه که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهارکرد: اقتصاد واقعاً بیمار است و با مشکلات بنیادی زیادی مواجه است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به چالشهای ساختاری و محیط کسب و کار اشاره کرد و توضیح داد: فضای کسب و کار در پایینترین سطح سالهای اخیر قرار دارد و تغییرات ناگهانی نرخ مواد اولیه و تصمیمات لحظهای، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
وی افزود: بهرههای بانکی بالا، تورم بیش از ۴۰ درصد و نوسانات روزانه نرخ ارز، ادامه قراردادها و برنامهریزیهای صادراتی را عملاً ناممکن کرده است.
عموری همچنین به شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز اشاره کرد که ایفای تعهدات صادراتی را برای صادرکنندگان دشوار میسازد و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را در معرض خطر قرار میدهد.
عموری با تأکید بر ضرورت اتکا به بازار سرمایه گفت: برای گذر از بحران، باید از ابزارهای نوین مالی و مکانیسمهای بازار محور استفاده کنیم. بازار سرمایه زبان ناخودآگاه جامعه اقتصادی است و میتواند محرکهای پنهان را آشکار و مسیر رشد پایدار بخش خصوصی را هموار کند.
وی افزود: اهداف راهبردی این گذار شامل تمرکز بر منافع بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی، جذب سرمایههای سرگردان و تبدیل خوزستان به قطب صنعتی و صادراتی است.
عموری با اشاره به چهار راهکار کلیدی برای تقویت بخش خصوصی و عبور از بحران گفت: استفاده از ابزارهای مالی نوین برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، یکی از اصلیترین مسیرهای تقویت اقتصاد استان است.
وی پیشنهاد کرد که صندوقهای کالایی محور ایجاد شود تا سرمایههای سرگردان جذب و در تولید به کار گرفته شوند و بنیه اقتصادی جامعه تقویت شود. این اقدام، به عنوان یک گام عملی برای کاهش وابستگی به منابع بانکی و هدایت سرمایه به سمت پروژههای تولیدی مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: ادغام صندوقها با سازوکارهای ارزی میتواند به صادرکنندگان و سرمایهگذاران کمک کند تا نوسانات ارزی و ریسکهای بازار را مدیریت کنند.
عموری تصریح کرد: این اقدام موجب کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تقویت پایداری برنامههای صادراتی میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآورشد: محدودیتها باید به تدریج حذف و مزایا براساس ارزش افزوده گسترش یابد تا انگیزه فعالیت اقتصادی تقویت شود.
وی افزود: سیاستهای حمایتی هدفمند میتواند زمینهساز توسعه صادرات و افزایش رقابتپذیری بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: همچنین تشکیل شورای مشورتی با حضور نماینده اتاق بازرگانی پیشنهادی است که امکان نظارت خصوصی و شفافیت در معاملات فراهم خواهد.
عموری توضیح داد: این اقدام میتواند سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد استان را تکمیل کند و به اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: دولتمردان باید نقش تسهیلگر و حمایتکننده را ایفا کنند و مسئولیتها را به بخش خصوصی واگذار نمایند تا این بخش بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، مسیر توسعه پایدار خوزستان را هموار سازد.
وی افزود: تنها با اجرای عملیاتی راهکارهای مالی نوین، پوشش ریسک و شفافیت نظارتی، میتوان اقتصاد استان را از بحران کنونی عبور داد