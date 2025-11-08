پخش زنده
امروز: -
دیدار تیم های تاتنهام و چلسی، دو دیدار از لیگ برتر انگلیس، مسابقه فوتبال میلان و پارما و فوتبالهای مهم باشگاههای داخلی و خارجی، از شبکه های سه و ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز دو بازی از لیگ انگلیس بین تیمهای تاتنهام - منچستر یونایتد و چلسی - ولورهمپیتون به صورت زنده از شبکه سه پخش میشود.
در ادامه مسابقات لیگ برترجزیره ازهفته یازدهم، برنامه «گزارش ورزشی»، دو مسابقه پخش می کند که اولین مسابقه ساعت ۱۶:۰۰ بین تیمهای تاتنهام و منچستر یونایتد در ورزشگاه تاتنهام شهر لندن با گزارش نیما تاجیک انجام میشود.
تیمهای چلسی و ولورهمپتون نیز ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه استنفورد بریج شهرلندن با هم دیدارمی کند که گزارشگر این مسابقه شهاب وهابی است.
در چارچوب هفته یازدهم فوتبال لیگ برتر انگیس، امشب دیدار اورتون و فولام را در ساعت ۱۸:۳۰ و رقابت بین تیمهای ساندرلند و آرسنال ساعت ۲۱، به صورت مستقیم پخش می شود.
شبکه ورزش در جریان رقابتهای فوتبال هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۱۸:۳۰ تقابل اورتون و فولام را با گزارشگری اختصاصی و جدال ساندرلند و آرسنال را از ساعت ۲۱ در قالب برنامه «لذت فوتبال» و گزارش اختصاصی به صورت زنده پخش خواهد کرد.
ساندرلند در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده است و ۱۰ گل به ثمر رسانده است.
آرسنال در ۱۰ بازی قبلی، همواره پیروز بوده و مجموعا ۲۱ گل به ثمر رسانده است.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای فوتبال هفته یازدهم سری آ ایتالیا، امشب دیدار حساس دو تیم پارما و میلان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
برنامه «لذت فوتبال» در جریان بازیهای فوتبال هفته یازدهم لیگ سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۲۳:۱۵ تقابل بین دو تیم پارما و میلان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
پارما در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۷ گل به ثمر رسانده است.
میلان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۵ گل خورده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است.
از امروز تا آخر هفته شبکه سه سیما، فوتبالهای مهم باشگاههای داخلی و خارجی را به صورت زنده پخش میکند.
این دیدارها بدین ترتیب پخش میشوند:
شنبه ۱۷ آبان:
تاتنهام - منچستر یونایتد، ساعت ۱۶:۰۰
چلسی - ولور همپتون، ساعت ۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۸ آبان:
منچستر سیتی - لیورپول، ساعت ۲۰:۰۰
سلتاویگو - بارسلونا، ساعت ۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۹ آبان: برنامه تحلیلی «فوتبال برتر»
پنجشنبه ۲۲ آبان:
ایران - کیپ ورد، ساعت ۲۰:۳۰
ایرلند - پرتغال، ساعت ۲۳:۱۵
جمعه ۲۳ آبان:
لهستان - هلند، ساعت ۲۳:۱۵