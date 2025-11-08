دیدار تیم های تاتنهام و چلسی، دو دیدار از لیگ برتر انگلیس، مسابقه فوتبال میلان و پارما و فوتبال‌های مهم باشگاه‌های داخلی و خارجی، از شبکه های سه و ورزش پخش می شود.

نگاهی به چند برنامه ورزشی شبکه های ورزش و سه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز دو بازی از لیگ انگلیس بین تیم‌های تاتنهام - منچستر یونایتد و چلسی - ولورهمپیتون به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات لیگ برترجزیره ازهفته یازدهم، برنامه «گزارش ورزشی»، دو مسابقه پخش می کند که اولین مسابقه ساعت ۱۶:۰۰ بین تیم‌های تاتنهام و منچستر یونایتد در ورزشگاه تاتنهام شهر لندن با گزارش نیما تاجیک انجام می‌شود.

تیم‌های چلسی و ولورهمپتون نیز ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه استنفورد بریج شهرلندن با هم دیدارمی کند که گزارشگر این مسابقه شهاب وهابی است.

در چارچوب هفته یازدهم فوتبال لیگ برتر انگیس، امشب دیدار اورتون و فولام را در ساعت ۱۸:۳۰ و رقابت بین تیم‌های ساندرلند و آرسنال ساعت ۲۱، به صورت مستقیم پخش می شود.

شبکه ورزش در جریان رقابت‌های فوتبال هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۱۸:۳۰ تقابل اورتون و فولام را با گزارشگری اختصاصی و جدال ساندرلند و آرسنال را از ساعت ۲۱ در قالب برنامه «لذت فوتبال» و گزارش اختصاصی به صورت زنده پخش خواهد کرد.

ساندرلند در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده است و ۱۰ گل به ثمر رسانده است.

آرسنال در ۱۰ بازی قبلی، همواره پیروز بوده و مجموعا ۲۱ گل به ثمر رسانده است.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته یازدهم سری آ ایتالیا، امشب دیدار حساس دو تیم پارما و میلان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه «لذت فوتبال» در جریان بازی‌های فوتبال هفته یازدهم لیگ سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۲۳:۱۵ تقابل بین دو تیم پارما و میلان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

پارما در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۷ گل به ثمر رسانده است.

میلان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۵ گل خورده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است.

از امروز تا آخر هفته شبکه سه سیما، فوتبال‌های مهم باشگاه‌های داخلی و خارجی را به صورت زنده پخش می‌کند.

این دیدار‌ها بدین ترتیب پخش می‌شوند:

شنبه ۱۷ آبان:

تاتنهام - منچستر یونایتد، ساعت ۱۶:۰۰

چلسی - ولور همپتون، ساعت ۲۳:۳۰

یکشنبه ۱۸ آبان:

منچستر سیتی - لیورپول، ساعت ۲۰:۰۰

سلتاویگو - بارسلونا، ساعت ۲۳:۳۰

دوشنبه ۱۹ آبان: برنامه تحلیلی «فوتبال برتر»

پنجشنبه ۲۲ آبان:

ایران - کیپ ورد، ساعت ۲۰:۳۰

ایرلند - پرتغال، ساعت ۲۳:۱۵

جمعه ۲۳ آبان:

لهستان - هلند، ساعت ۲۳:۱۵