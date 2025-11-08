به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق تأکید کرد: بغداد خواهان پایان حضور نیرو‌های خارجی است تا عراق دیگر به صحنه درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل نشود.

نخست‌وزیر عراق افزود: دولت عراق مذاکرات مستقیمی را با ائتلاف بین‌المللی آغاز کرده است؛ ائتلافی که از سال ۲۰۱۴ برای مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق تشکیل شد و تحت رهبری آمریکا فعالیت می‌کرد. عراقِ سال ۲۰۲۴ دیگر عراقِ سال ۲۰۱۴ نیست. امروز وضعیت امنیتی کشور باثبات است و نیرو‌های امنیتی ما در سراسر مناطق مستقرند. من شخصا به وادی حوران رفتم، جایی که پیشتر هیچ‌کس قادر به ورود به آن نبود

السودانی گفت که در جریان گفتگوها با ائتلاف بین‌المللی، بازه زمانی دو ساله‌ای تعیین شده است تا در سپتامبر ۲۰۲۶ حضور نیرو‌های ائتلاف در عراق به پایان برسد و روابط دو طرف از همکاری نظامی به همکاری امنیتی دوجانبه تغییر یابد.بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق و کاهش تدریجی نیرو‌های این کشور به توافق رسیدند.