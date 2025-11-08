پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با گرامیداشت روز جهانی شهرساز، بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت فعال مردم و نهادهای محلی در تصمیمسازیهای شهری تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار شهری تنها با اتکا به خرد جمعی و نگاه انسانی به فضاهای شهری ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، به مناسبت روز جهانی شهرساز (۱۷ آبان) پیام تبریکی صادر کرد.
غلامرضا کاظمیان، در این پیام، روز جهانی شهرساز را فرصتی برای بازنگری در رویکردهای برنامهریزی شهری و ارتقای حکمروایی شهری عنوان کرد.
وی تأکید کرد که پویایی و پایداری شهرها زمانی محقق میشود که صدای شهروندان در فرآیند تصمیمسازی شنیده شود.
او افزود: نقش نهادهای محلی بهعنوان بازوی اجتماعی و اجرایی مدیریت شهری باید بیش از پیش تقویت شود.
به گفته معاون وزیر، شهرسازی نوین باید بر پایه رویکردهای مسألهمحور، زمینهگرا و مشارکتی شکل گیرد.
کاظمیان بر ضرورت حضور متخصصان اجتماعی و فرهنگی در کنار شهرسازان تأکید کرد تا عدالت فضایی در توسعه شهری محقق شود.
وی همچنین بهرهگیری از دانش میانرشتهای را لازمه برنامهریزی مؤثر و انسانی در شهرها دانست.
معاون وزیر تصریح کرد که شهرسازی بدون مشارکت واقعی مردم، نمیتواند به اهداف توسعه پایدار دست یابد.
او با قدردانی از تلاش شهرسازان و پژوهشگران کشور، بر تداوم همافزایی تخصصی در این حوزه تأکید کرد.
کاظمیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت همگانی، شهرهای ایران به سمت پایداری و زیستپذیری بیشتر حرکت کنند.