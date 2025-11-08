معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با گرامیداشت روز جهانی شهرساز، بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت فعال مردم و نهاد‌های محلی در تصمیم‌سازی‌های شهری تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار شهری تنها با اتکا به خرد جمعی و نگاه انسانی به فضا‌های شهری ممکن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، به مناسبت روز جهانی شهرساز (۱۷ آبان) پیام تبریکی صادر کرد.

غلامرضا کاظمیان، در این پیام، روز جهانی شهرساز را فرصتی برای بازنگری در رویکردهای برنامه‌ریزی شهری و ارتقای حکمروایی شهری عنوان کرد.

وی تأکید کرد که پویایی و پایداری شهرها زمانی محقق می‌شود که صدای شهروندان در فرآیند تصمیم‌سازی شنیده شود.

او افزود: نقش نهادهای محلی به‌عنوان بازوی اجتماعی و اجرایی مدیریت شهری باید بیش از پیش تقویت شود.

به گفته معاون وزیر، شهرسازی نوین باید بر پایه رویکردهای مسأله‌محور، زمینه‌گرا و مشارکتی شکل گیرد.

کاظمیان بر ضرورت حضور متخصصان اجتماعی و فرهنگی در کنار شهرسازان تأکید کرد تا عدالت فضایی در توسعه شهری محقق شود.

وی همچنین بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای را لازمه برنامه‌ریزی مؤثر و انسانی در شهرها دانست.

معاون وزیر تصریح کرد که شهرسازی بدون مشارکت واقعی مردم، نمی‌تواند به اهداف توسعه پایدار دست یابد.

او با قدردانی از تلاش شهرسازان و پژوهشگران کشور، بر تداوم هم‌افزایی تخصصی در این حوزه تأکید کرد.

کاظمیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت همگانی، شهرهای ایران به سمت پایداری و زیست‌پذیری بیشتر حرکت کنند.