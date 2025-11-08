بهرهمندی ۱۰۰ هزار نفر از خدمات تصویر برداری تامین اجتماعی بوشهر
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در شش ماه نخست امسال ۱۰۰ هزار و ۴۷۵ بیمار در ۶ ماهه نخست امسال از خدمات تصویربرداری مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر بهرهمند شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید حمید سیاسی نژاد به مناسبت روز رادیولوژی به تشریح خدمات تشخیصی قابل ارائه در مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر پرداخت و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۱۰۰ هزار بیمار بهمنظور دریافت خدمات تشخیصی به مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر مراجعه که از این تعداد بیمار، ۸۳ هزار و ۴۶۶ مورد به صورت سرپایی و ۱۷ هزار و ۹ مورد به صورت بستری، خدمات تصویربرداری مورد نیاز را دریافت کردهاند.
وی افزود: در مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر خدمات مختلف تصویربرداری تشخیصی از جمله رادیوگرافی، ماموگرافی، سونوگرافی، سی. تی. اسکن وام. آر. آی انجام میشود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: به منظور توسعه خدمات تصویر برداری مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر، در نیمه نخست سال جاری، سی تی اسکن بیمارستان مهر برازجان و دومین دستگاه رادیولوژی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه راه اندازی شد.
وی گفت: از مجموع خدمات تصویربرداری ارائه شده به بیماران در شش ماهه ابتدایی امسال، در قسمت رادیوگرافی ۶۷ هزار و ۱۱۲ بیمار، سونوگرافی ۲۰ هزار و ۵۵۴ بیمار، سیتیاسکن ۷ هزار و ۹۶۶ بیمار وام. آر. آی چهار هزار و ۸۴۳ بیمار خدمات مختلف تشخیصی را دریافت کردند.