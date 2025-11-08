پخش زنده
امروز: -
مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس عراق ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی پایان یافت. اولین مرحلهی اخذ آرا نیز با رای گیری از نیروهای نظامی و امنیتی صبح فردا برگزار میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با صدور اطلاعیهای پایان فعالیتهای تبلیغاتی بیش از ۷۷۰۰ نامزد انتخاباتی در ۱۸ حوزه انتخابیه این کشور را اعلام کرد. تبلیغات این نامزدها که از ۱۱ مهرماه آغاز و روز ۱۷ آبان ماه ساعت هفت صبح به وقت محلی پایان یافت.
مهند مصطفی عضو تیم رسانهای کمیساریای عالی انتخابات عراق افزود: اولین مرحله رای گیری از نظامیان خواهد بود که یکشنبه انجام خواهد شد، بعد از پایان مهلت فعالیتهای تبلیغاتی اگر نامزدی بر خلاف قانون اقدامی تبلیغی انجام دهد با وی برخورد خواهد شد.
اصلیترین رقابت انتخاباتی در بین گروههای شیعه بین دو ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی نخست وزیر عراق و ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق این کشور است، اما چندین ائتلاف دیگر از جمله بدر هادی العامری، صادقون شیخ قیس خزعلی، قوی الدوله الوطنیه عمار حکیم در قالب چارچوب هماهنگی شیعی تاثیر بسیاری در آینده سیاسی عراق و تعیین نخست وزیر دارند در بین اهل سنت سنی نیز احزاب متعددی مانند «تقدم» محمد الحلبوسی، «سیاده» خمیس الخنجر و «عزم» مثنی السامرائی با هم رقابت میکنند، کردها نیز با دو حزب اصلی ــ دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی ــ بر سر کسب کرسیهای مجلس عراق در تلاش هستند
محمد شبیب تحلیلگر سیاسی، در این باره گفت، فرستاده ویژه آمریکا در این میان در تلاش است تا با تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر این انتخابات، رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیری را که از دل مجلس آینده انتخاب خواهد شد تحت فشار قرار دهد
در این میان برخی با تبلیغات منفی خرید کارتهای انتخاباتی و معدوم کردن آنها به دنبال کاهش حضور مردم عراق در این انتخابات هستند.
شهروند عراقی گفت در انتخابات باید با عاملان این اقدامات غیر قانونی برخورد جدی و سریعی انجام شود متاسفانه اکثرا این اقدامات برای کاهش حضور شیعیان در این انتخابات است.
طبق اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، رای گیری انتخابات مجلس این کشور در دو مرحله ابتدا از نظامیان و نیروهای امنیتی و سپس از عموم مردم در روزهای مجزا انجام میشود.
با پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی مجلس عراق، اولین مرحلهی رای گیری از بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و امنیتی صبح یکشنبه آغاز خواهد شد.