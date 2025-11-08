پخش زنده
گزارش تکاندهنده روزنامه گاردین از زندانهای زیرزمینی رژیم صهیونیستی، پرده از شرایط هولناکی برمیدارد که در آن دهها فلسطینی بیمحاکمه و بدون دسترسی به نور خورشید، ماههاست در دخمههای تاریک گرسنگیکشیده و زیر شکنجههای برنامهریزیشده نگهبانان جان میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گاردین در این گزارش از زندانی مخفی به نام «رکیفت» در نزدیکی شهر «رمله» پرده برداشت که «هیچ منفذی برای ورود نور طبیعی ندارد» و «تمام سلولها، اتاق ملاقات و حتی حیاط کوچکی که بهعنوان محل هواخوری استفاده میشود، در عمق زمین قرار دارند».
این روزنامه انگلیسی نوشت: «رکیفت در دهه ۱۹۸۰ برای نگهداری خطرناکترین مجرمان اسرائیلی ساخته شد، اما خیلی زود بهدلیل غیرانسانی بودن بسته شد. با این حال، پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، دستور بازگشایی دوباره این زندان را صادر کرد.»
به نوشته گاردین، دستکم دو زندانی که وکلای کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل (PCATI) با آنها ملاقات کردهاند، «هنوز نمیدانند کجا زندانی هستند و اجازه گفتوگو درباره خانواده یا شرایط جنگ به آنان داده نمیشود». یکی از این دو، پرستار ۳۴ سالهای است که «هنگام کار در یک بیمارستان بازداشت شده و از ژانویه تاکنون نور خورشید را ندیده است».
وکیل این پرستار در گفتوگو با گاردین گفته است: «از من پرسید: کجا هستم و چرا اینجا هستم؟ نگهبانان حتی نام زندان را هم به او نگفتهاند.» وی اضافه کرد که هنگام ملاقات «دست و پایش زنجیر شده بود و نگهبانان سرش را پایین نگه داشته بودند.»
گاردین با استناد به آمار رسمی که از سوی کمیته یادشده بهدست آورده، افزود: «ظرفیت اولیه این زندان فقط ۱۵ نفر بود، اما اکنون بیش از ۱۰۰ فلسطینی از غزه در آن نگهداری میشوند. بسیاری از آنها غیرنظامی هستند و هیچ اتهام قضایی رسمی ندارند.»
براساس این گزارش، زندانیان «تقریباً همیشه در سلولهای تاریک و بدون تهویه هستند و بهدلیل سوءتغذیه، خفگی، نداشتن دارو و کتکهای مکرر وضع جسمانی وخیمی دارند». گاردین به نقل از یکی از وکلا نوشته است: «در سرویس بهداشتی اتاق ملاقات، فضولات خشکیده روی زمین بود. فکر کردم اگر این وضعیت اتاق وکلاست، پس سلولها چه وضعی دارند؟»
این روزنامه همچنین به سابقه تاریخی این زندان پرداخته و از قول رئیس سابق اداره زندانهای اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ نقل کرده است: «فهمیدیم که نگهداشتن انسانها زیر زمین بیوقفه و بدون نور، بیش از حد بیرحمانه است. هیچکس نباید مجبور به تحمل چنین وضعیتی باشد؛ هر چقدر هم که خطرناک باشد.» در ادامه، گاردین مینویسد: «زندان رکیفت اکنون نمادی است از بیقانونی سازمانیافته و بیرحمی هدفمند در برخورد با فلسطینیها.»
بهرغم سوالات مکرر گاردین در خصوص وضعیت دیگر زندانیان این دخمه زیرزمینی، مقامهای رژیم صهیونیستی از ارائه هرگونه توضیح شفاف خودداری کرده و تنها با ارجاع موضوع به مسئولیت سایر نهادهای نظامی و قضایی، از پاسخگویی طفره رفتهاند.
گزارش گاردین در حالی منتشر میشود که سازمانهای حقوق بشری بارها درباره اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل با زندانیان فلسطینی هشدار داده و آن را عاملی برای شعلهورتر شدن خشم و نفرت در منطقه دانستهاند. این زندان مخفی، گواه دیگری بر چرخه رنج مضاعفی است که تحت اشغالگری و سرکوب، سالهاست بر مردم فلسطین تحمیل میشود.