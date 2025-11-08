پخش زنده
امسال (۱۴۴۷ قمری) هزار و پانصدمین سال ولادت نبی اکرم (ص) است و به همین مناسبت کنگره بین المللی شعر نبی رحمت برنامههای متنوعی تدارک دیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کنگره بین المللی شعر نبی رحمت ۱۹ آبان در دانشگاه اصفهان برگزار میشود.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات گفت: این کنگره شعر به دو زبان فارسی و عربی و با حضور شاعران ۲۴ کشور برگزار میشود.
آقای حسین دیوسالار افزود: بیش از ۱۵۰۰ شعر به دبیرخانه این کنگره رسید و در نهایت از ۶ شاعر ایرانی و ۶ شاعر عرب به عنوان برگزیده، در اصفهان قدردانی میشود.
به گفته آقای دیوسالار شاعرانی از سوئد، کویت، عراق، فلسطین، نونس، الجزایر و لبنان در این کنگره شرکت میکنند.
شاعران در کنگره شعر نبی رحمت در محورهایی همچون سیره نبوی پیامبر اکرم (ص) و همبستگی انسانی و ایمانی، نگاه عدالت محور و صلح طلبی، وحدت، معنویت و اخلاق به خلق اثر پرداختهاند.