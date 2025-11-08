سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنا از اعلام آمادگی یک سرمایهگذار بخش خصوصی برای اجرای طرح گردشگری جدید در شهر سی سخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیاکبر پاک در حاشیه بازدید میدانی از محل اجرای طرح جدید گردشگری در سی سخت، گفت: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایه در بخش گردشگری، یک سرمایهگذار بخش خصوصی برای احداث مجموعهای گردشگری شامل رستوران سنتی و فضاهای اقامتی در شهر گردشگریپذیر سی سخت اعلام آمادگی کرده است. وی تصریح کرد: این سرمایه گذار برای اجرای مرحله اول مجموعه گردشگری زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع مربع با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال خریداری کرده است. سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنا افزود: این طرح با هدف ایجاد اشتغال پایدار، معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان و افزایش اقامت گردشگران طراحی شده و در صورت تأیید نهایی و کسب مجوزات لازم در کمیته فنی سرمایهگذاری استان، عملیات اجرایی آن آغاز می شود. پاک با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی از سیاستهای اصلی دولت در شهرستان دنا است، گفت: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان از همه ظرفیتها برای تسهیل روند سرمایهگذاری استفاده میکند و از حضور سرمایهگذاران در طرحهای گردشگری استقبال میکند. سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنا افزود: امید است با اجرای چنین طرح هایی، گامهای مؤثری برای رونق گردشگری، افزایش درآمدهای محلی و حفظ میراث طبیعی شهرستان برداشته شود.